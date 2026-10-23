UZBUNA U MOSKVI: U toku je evakuacija sa Šeremetjeva, oglašena vazdušna opasnost
NA moskovskom aerodromu Šeremetjevo u toku je evakuacija putnika zbog pretnje od napada dronom, saopštio je danas aerodrom.
Aerodrom Šeremetjevo i drugi moskovski aerodromi bili su zatvoreni za dolazeće i odlazeće avione, prenosi RIA Novosti.
Kako se navodi, ova ograničenja su uvedena zbog bezbednosnih zahteva.
- Upozorenje na vazdušni napad tj. pretnja od napada bespilotnim letelicama ostaje na snazi. Putnici se evakuišu, a ulaz u sterilnu zonu svih terminala je trenutno ograničen. Putnici se obaveštavaju audio putem - navodi se u saopštenju.
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