Svet

UZBUNA U MOSKVI: U toku je evakuacija sa Šeremetjeva, oglašena vazdušna opasnost

V.N.

23. 10. 2026. u 15:25

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NA moskovskom aerodromu Šeremetjevo u toku je evakuacija putnika zbog pretnje od napada dronom, saopštio je danas aerodrom.

УЗБУНА У МОСКВИ: У току је евакуација са Шереметјева, оглашена ваздушна опасност

Foto: Printskrin Youtube/ Top Airports

Aerodrom Šeremetjevo i drugi moskovski aerodromi bili su zatvoreni za dolazeće i odlazeće avione, prenosi RIA Novosti.

Kako se navodi, ova ograničenja su uvedena zbog bezbednosnih zahteva.

 - Upozorenje na vazdušni napad tj. pretnja od napada bespilotnim letelicama ostaje na snazi. Putnici se evakuišu, a ulaz u sterilnu zonu svih terminala je trenutno ograničen. Putnici se obaveštavaju audio putem - navodi se u saopštenju.

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