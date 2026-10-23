Politika

ZELENI KLIMATSKI FOND ODOBRIO SRBIJI ČETIRI MILIONA DOLARA! Projekat koji će doprineti borbi protiv klimatskih promena

В.Н.

23. 10. 2026. u 19:09

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ZELENI klimatski fond odobrio je Republici Srbiji sredstva za projekat uspostavljanja nacionalne platforme za klimatske investicije.

ЗЕЛЕНИ КЛИМАТСКИ ФОНД ОДОБРИО СРБИЈИ ЧЕТИРИ МИЛИОНА ДОЛАРА! Пројекат који ће допринети борби против климатских промена

Printskrin/ ministarstvozzs

Ova platforma, vredna četiri miliona dolara, povezaće klimatske prioritete sa konkretnim projektima i dostupnim izvorima finansiranja, čiju će realizaciju podržati Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji.

 

Ovo je snažna potvrda kontinuiranog rada Ministarstva zaštite životne sredine na jačanju nacionalne klimatske politike, institucionalnih kapaciteta i pristupa međunarodnim izvorima finansiranja.

Ministarstvo će i u narednom periodu nastaviti intenzivno da radi na unapređenju klimatske politike, sprovođenju nacionalnih klimatskih ciljeva, jačanju otpornosti na klimatske promene i održivom razvoju Republike Srbije.

(Dnevnik)

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