KOMANDANT SAJ-A ŽMIRIĆ ODGOVORIO VULEVIĆU: Nema potrebe da nam bilo ko drži lekcije o profesionalnim zadacima
KOMANDANT Specijalne antiterorističke jedinice pukovnik policije Igor Žmirić izjavio je, povodom nedavnih medijskih istupa i apela bivšeg komandanta SAJ-a Spasoja Vulevića, da nema potrebe da bilo koji pojedinac, a posebno ne Spasoje Vulević, podseća pripadnike SAJ-a šta su njihove dužnosti, obaveze i profesionalni zadaci, budući da oni dobro znaju svoju ulogu u sistemu bezbednosti.
- Kao komandant Specijalne antiterorističke jedinice želim da uputim jasnu i nedvosmislenu poruku građanima Republike Srbije i celokupnoj javnosti.
Ističem da nema potrebe da bilo koji pojedinac, a posebno ne Spasoje Vulević, podseća pripadnike SAJ-a šta su njihove dužnosti, obaveze i profesionalni zadaci. Svi pripadnici ove elitne jedinice su vrhunski profesionalci koji dobro znaju svoju ulogu u sistemu bezbednosti naše države.
Specijalna antiteroristička jedinica MUP-a Srbije svoj rad, svakodnevno postupanje i sve operativne aktivnosti zasniva isključivo na strogom poštovanju Ustava Republike Srbije i važećih zakona.
Naša dužnost je očuvanje mira, stabilnosti i bezbednosti svih građana, i od te misije SAJ nikada neće odstupiti, bez obzira na pokušaje politizacije rada jedinice u javnom prostoru - izjavio je komandant SAJ-a Igor Žmirić.
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