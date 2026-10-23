Rafael Nadal progovorio o paklu kroz koji je prolazio

Nije ni čudo što je jedva dočekao da završi karijeru

Photo: José Oliva / Zuma Press / Profimedia

Rafael Nadal je godinama izgledao kao čovek kojeg ništa ne može da zaustavi. Osvojio je 22 Grend slem titule, čak 14 puta podigao trofej na Rolan Garosu i postao jedan od najvećih tenisera svih vremena. Iza neverovatnih rezultata, međutim, krila se priča o bolu, odricanju i neizvesnosti koja ga je pratila gotovo tokom cele karijere.

Španski as je i posle povlačenja iz profesionalnog tenisa nastavio da otkriva kroz šta je sve prolazio, a njegove reči pokazuju koliko je visoku cenu platio za sportske uspehe.

- Imao sam previše bolova svakog dana. Čitavu tenisku karijeru proveo sam igrajući uz bolove - poručio je Nadal, govoreći o periodu koji je na kraju doveo do odluke da završi karijeru.

Nadalovi problemi počeli su još 2005. godine, kada mu je dijagnostikovan Miler-Vajsov sindrom, retko degenerativno oboljenje koje zahvata jednu od kostiju stopala. Povreda levog stopala pratila ga je tokom najvećeg dela karijere, a s vremenom su se pojavili i drugi zdravstveni problemi.

Umesto da odustane, Španac je nastavio da se bori. Prilagođavao je način igre, koristio specijalne uloške i tražio rešenja koja bi mu omogućila da ostane konkurentan najboljim teniserima sveta. Cena takve odluke bila je ogromna.

- Tenis je postao trka sa vremenom. Stalno sam se pitao koliko još mogu da izdržim sa ovim stopalom. Nikada nisam znao koliko će moja karijera trajati - objasnio je Nadal.

Njegovi problemi nisu se završavali na stopalu. Imao je povrede kolena, zgloba, rebara i kuka, a dugotrajno korišćenje lekova protiv bolova izazvalo je i dodatne zdravstvene komplikacije.

Jedan od najupečatljivijih primera Nadalove izdržljivosti dogodio se na Rolan Garosu 2022. godine. Španac je tada osvojio svoju 14. titulu na Otvorenom prvenstvu Francuske, a ujedno i poslednji Grend slem trofej u karijeri. Do pobede je stigao uz ozbiljne probleme sa stopalom. Bolovi su bili toliko jaki da je tokom turnira koristio ciljane anestetičke injekcije kako bi mogao da nastavi da igra.

Nadal je kasnije priznao da je tokom finala, zbog intervencije kojom je ublažen bol, imao smanjen osećaj u stopalu. Ipak, uspeo je da pobedi Kaspera Ruda i još jednom potvrdi da je na šljaci gotovo nepobediv.

- Ključno je bilo to što je patnja bila manja od moje strasti i sreće koju mi je tenis donosio - govorio je Španac tada.

Nadal se od profesionalnog tenisa oprostio u novembru 2024. godine, tokom završnog turnira Dejvis kupa u Malagi. Imao je želju da se vrati na najviši nivo, ali povrede više nisu dozvoljavale da trenira i takmiči se onako kako je želeo.

- Odluku sam doneo u pravom trenutku. Više nisam imao šta da pružim. Moje telo je bilo iscrpljeno. Igrao sam uz previše ograničenja - poručio je Nadal.

Za razliku od sportista koji nakon povlačenja dugo žale za propuštenim prilikama, legendarni teniser danas ne krije da mu je odlazak u penziju doneo veliko olakšanje.

- Kada uzmem reket u ruke, to me podseća na mnoge bolove koje sam pretrpeo - otkrio je Španac.