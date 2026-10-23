LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Petak
20.00 G.A. Igls - Telstar |1+&2+ (1.24)
20.30 Štutgart - B. Menhengladbah |1+&2+ (1.19)
21.00 Alaves - Malaga |0-2&||1-3 (1.50)
Ukupna kvota: 2.21
Danas je teška ponuda za fikseve, pa smo se odlučili za golove, tipujemo ekipe koje vole da igraju na njih, uz nešto tvrđi meč u Španiji gde ne bi trebalo biti mnogo pogodaka na "Mendizoroci".
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