PRONAĐENE IMPROVIZOVANE BOMBE, ČELIČNI JEŽEVI, PANCIRI... Oglasilo se VJT o hapšenju u Novom Sadu

POLICIJSKI službenici PU za grad Beograd i PU za Novi Sad uhapsili su D.A. (32) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio nekoliko krivičnih dela.

Foto: MUP

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u koordiniranoj akciji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Novom Sadu i pripadnicima BIA, policijski službenici PU za grad Beograd i PU za Novi Sad uhapsili su D.A. (32) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348 Krivičnog zakonika, kao i krivična dela Pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije iz člana 320 KZ i Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja iz člana 309 KZ.

Prilikom pretresa izvršenih na osnovu naredbi sudije sa prethodni postupak Osnovnog suda u Novom Sadu, u prostorijama koje koristi osumnjičeni D.A. pronađena je velika količina različitih improvizovanih eksplozivnih sredstava, kao i različite vrste opasnog oruđa, pirotehnike, pancira, šlemova i drugih predmeta.

Pored ostalog, pronađene su improvizovane eksplozivne naprave sa fitiljom, limenke sa fitiljem, plinska boca sa pričvršćenom petardom, više pakovanja vatrometa, 23 komada čeličnih ježeva, 84 improvizovana ježa napravljena od eksera, 88 komada zastitinih prsluka, 93 komada zaštitnih šlemova, 98 komada zaštitnih rukavica i drugo.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu.

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