Hapšenja i istraga

PRONAĐENE IMPROVIZOVANE BOMBE, ČELIČNI JEŽEVI, PANCIRI... Oglasilo se VJT o hapšenju u Novom Sadu

В.Н.

24. 10. 2026. u 12:36

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POLICIJSKI službenici PU za grad Beograd i PU za Novi Sad uhapsili su D.A. (32) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio nekoliko krivičnih dela.

ПРОНАЂЕНЕ ИМПРОВИЗОВАНЕ БОМБЕ, ЧЕЛИЧНИ ЈЕЖЕВИ, ПАНЦИРИ... Огласило се ВЈТ о хапшењу у Новом Саду

Foto: MUP

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u koordiniranoj akciji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Novom Sadu i pripadnicima BIA, policijski službenici PU za grad Beograd i PU za Novi Sad uhapsili su D.A. (32) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348 Krivičnog zakonika, kao i krivična dela Pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije iz člana 320 KZ i Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja iz člana 309 KZ.

Prilikom pretresa izvršenih na osnovu naredbi sudije sa prethodni postupak Osnovnog suda u Novom Sadu, u prostorijama koje koristi osumnjičeni D.A. pronađena je velika količina različitih improvizovanih eksplozivnih sredstava, kao i različite vrste opasnog oruđa, pirotehnike, pancira, šlemova i drugih predmeta. 

Foto: Фото: МУП

POGLEDAJ GALERIJU

Pored ostalog, pronađene su improvizovane eksplozivne naprave sa fitiljom, limenke sa fitiljem, plinska boca sa pričvršćenom petardom, više pakovanja vatrometa, 23 komada čeličnih ježeva, 84 improvizovana ježa napravljena od eksera, 88 komada zastitinih prsluka, 93 komada zaštitnih šlemova, 98 komada zaštitnih rukavica i drugo. 

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu.

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta su naučnici našli u olupinama brodova iz II svetskog rata: Decenijama curilo gorivo - šta u potopljenim brodovima ŽIVI
Svet

0 0

Šta su naučnici našli u olupinama brodova iz II svetskog rata: Decenijama curilo gorivo - šta u potopljenim brodovima ŽIVI

NA DNU okeana, u olupinama brodova potopljenih tokom Drugog svetskog rata, naučnici su otkrili nešto neočekivano. Gorivo koje decenijama polako curi iz zarđalih rezervoara postalo je dom zajednicama bakterija koje se hrane upravo tim otrovnim materijama. Ovo otkriće otvara mogućnost razvoja novih metoda za čišćenje istorijskog zagađenja koje preti morskim ekosistemima, piše Sajens Alert.

24. 10. 2026. u 10:56

Tramp zapretio: Kad završimo sa Iranom, vi ste sledeći!
Svet

0 0

Tramp zapretio: "Kad završimo sa Iranom, vi ste sledeći!"

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je će se Vašington pozabaviti Kubom nakon što reši pitanje Irana, najavljujući da bi američki brodovi mogli da se zaustave u blizini kubanske obale, nakon čega bi američki državni sekretar Marko Rubio bio upućen da postigne dogovor.

24. 10. 2026. u 09:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SAZNAJEMO: U Novom Sadu uhapšen još jedan pripadnik Veinove grupe koja je htela da pravi haos u Beogradu na izborni dan!
Hapšenja i istraga

0 1

SAZNAJEMO: U Novom Sadu uhapšen još jedan pripadnik Veinove grupe koja je htela da pravi haos u Beogradu na izborni dan!

KAKO nezvanično saznajemo, u nastavku akcije razbijanja kriminalne grupe iz Novog Sada na čelu sa Markom Veinom koji je uhapšen pre tri dana, lisice na ruke stavljene su još jednom Novosađaninu kod kojeg je pronađena velika količina improvizovanih eksplozivnih naprava, različite vrste opasnog oruđa napravljenog od metalnih eksera, panciri, šlemovi i pirotehnička sredstva!

24. 10. 2026. u 11:26

Politika
Tenis
Fudbal
Partizan krenuo po centra! On bi mogao da obuče crno-beli dres

Partizan krenuo po centra! On bi mogao da obuče crno-beli dres