Fudbal

Izdaja o kojoj bruji region! Reprezentativac Srbije oblači dres Bosne i Hercegovine

М.П.

23. 10. 2026. u 05:51

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Potpuni šok za srpski fudbal!

Издаја о којој бруји регион! Репрезентативац Србије облачи дрес Босне и Херцеговине

Marco Steinbrenner / DeFodi Images / Profimedia

Mladi i supertalentovani defanzivac Novog Pazara, Ahmed Hadžimujović, koji trenutno nastupa za omladinske selekcije Srbije, mogao bi uskoro da promeni dres i zaigra za Bosnu i Hercegovinu, piše "Sport sport.ba".

Lavinu koja je podigla region na noge pokrenuo je niko drugi do fudbalerov otac, Mirza Hadžimujović. Naime, na Instagram stranici koja okuplja navijače BiH, objavljena je Ahmedova slika uz komentar navijača:

"Gde će drugo igrati nego za BiH".

Ovaj komentar javno je lajkovao upravo otac mladog fudbalera, što su bosanski mediji odmah protumačili kao gotovu stvar i najavu prelaska među "Zmajeve".

Podsetimo, Hadžimujović je već bio pod lupom javnosti kada na Evropskom prvenstvu za igrače do 19 godina nije pevao himnu Srbije, a na zajedničkoj fotografiji nije želeo da podigne tri prsta.

Izgleda da je srpski fudbal na pragu velikog gubitka, s obzirom na to da se za ovog mladog špotera već interesuju klubovi iz Brentforda i Bazela, a Novi Pazar za njega traži neverovatnih pet miliona evra!
 

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