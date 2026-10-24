PETAR PUAČA: Fabregas eksperimentiše, Gatuzo se izveštio

* Bivši napadač Kremonezea, o dešavanjima u Seriji A

FOTO: AP/Tanjug/AP Photo/Luca Bruno

MOJ TIP

subota,

Kaljari - Bolonja GG3+

KOMO - SASUOLO 1

Napoli - Roma X2

LACIO - PARMA 1

nedelja,

Atalanta - Frozinone 3+

Inter - Fiorentina 1

Đenova - Venecija 0-3

Leće - Juventus 2-3

Udineze - Milan X2&3+

Spisak povređenih igrača u Komu je poduži, pa će posle meča sa Mančester jumajtedom za trenera Fabregasa biti pravi izazov da sastavi tim za okršaj sa Sasuolom. Stručnjak iz Španije dosadašnjim rezultatim pokazao je da voli da eksperimentiše. Verujem da će među rezervnim igračima pronaći dostojne zamene, kadre da iznesu teret meča i bar za gol budu bolji od prosečnog rivala.

Lacio je dostigao željenu formu, iako je sezonu počeo sa bezbroj problema. Đenaro Gatuzo nije uspeo reprezentaciju Italije da odvede na SP, ali se dovoljno dobro izveštio za domaće prvenstvo u kome posle trijumfa nad Juventusom (3:0), svoj tim očekujem da odvede do pobede i nad Parmom.