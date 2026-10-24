PETAR PUAČA: Fabregas eksperimentiše, Gatuzo se izveštio
* Bivši napadač Kremonezea, o dešavanjima u Seriji A
MOJ TIP
subota,
Kaljari - Bolonja GG3+
KOMO - SASUOLO 1
Napoli - Roma X2
LACIO - PARMA 1
nedelja,
Atalanta - Frozinone 3+
Inter - Fiorentina 1
Đenova - Venecija 0-3
Leće - Juventus 2-3
Udineze - Milan X2&3+
Spisak povređenih igrača u Komu je poduži, pa će posle meča sa Mančester jumajtedom za trenera Fabregasa biti pravi izazov da sastavi tim za okršaj sa Sasuolom. Stručnjak iz Španije dosadašnjim rezultatim pokazao je da voli da eksperimentiše. Verujem da će među rezervnim igračima pronaći dostojne zamene, kadre da iznesu teret meča i bar za gol budu bolji od prosečnog rivala.
Lacio je dostigao željenu formu, iako je sezonu počeo sa bezbroj problema. Đenaro Gatuzo nije uspeo reprezentaciju Italije da odvede na SP, ali se dovoljno dobro izveštio za domaće prvenstvo u kome posle trijumfa nad Juventusom (3:0), svoj tim očekujem da odvede do pobede i nad Parmom.
Preporučujemo
ZA LjUBITELjE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
24. 10. 2026. u 08:57
NAŠI PREDLOZI: "TIP" - tiket za subotu
24. 10. 2026. u 07:17
IVAN KECOJEVIĆ: Selades na „ledu“
24. 10. 2026. u 09:22
DEJAN STANKOVIĆ: Gostima samo mrvice
24. 10. 2026. u 09:18
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Partizan krenuo po centra! On bi mogao da obuče crno-beli dres
Partizan želi još jedno pojačanje.
23. 10. 2026. u 19:12
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
Komentari (0)