Tenis

Furiozno među osam najboljih: Medvedev lako sa Japancem, sada ga čeka "stara mušterija"!

С.С.

22. 10. 2026. u 17:50

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Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Almatiju, pošto je u osmini finala pobedio Šoa Šimabukura iz Japana rezultatom 2:0 (po setovima 6:2, 6:1).

Фуриозно међу осам најбољих: Медведев лако са Јапанцем, сада га чека стара муштерија!

Foto: AP Photo/Andy Wong

Meč je trajao 52 minuta. Medvedev je peti teniser sveta, dok je Šimabukuro 109. na ATP listi.

Nekadašnji osvajač US Opena je u prvom setu napravio dva brejka, dok je u drugom periodu tri puta oduzeo servis protivniku za pobedu i plasman u narednu rundu takmičenja.

Rus će se u četvrtfinalu sastati sa Terensom Atmanom, koji je savladao Matiju Belučija iz Italije sa 2:1 u setovima.

Foto: Printskrin/@TheTennisLetter

Medvedev je do sada dva puta u karijeri igrao protiv Francuza i oba puta ga dobio, pa će sada 96. igrač ATP liste imati priliku da prekine crni niz.

Preostala tri četvrtfinalna para čine: Aleksandar Bublik-Karen Hačanov, Stefanos Cicipas-Džejms Dakvort i Nikoloz Basilašvili-Adrijan Manarino.

ATP turnir u Almatiju igra se za nagradni fond od 1.075.160 dolara.

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