Furiozno među osam najboljih: Medvedev lako sa Japancem, sada ga čeka "stara mušterija"!
Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Almatiju, pošto je u osmini finala pobedio Šoa Šimabukura iz Japana rezultatom 2:0 (po setovima 6:2, 6:1).
Meč je trajao 52 minuta. Medvedev je peti teniser sveta, dok je Šimabukuro 109. na ATP listi.
Nekadašnji osvajač US Opena je u prvom setu napravio dva brejka, dok je u drugom periodu tri puta oduzeo servis protivniku za pobedu i plasman u narednu rundu takmičenja.
Rus će se u četvrtfinalu sastati sa Terensom Atmanom, koji je savladao Matiju Belučija iz Italije sa 2:1 u setovima.
Medvedev je do sada dva puta u karijeri igrao protiv Francuza i oba puta ga dobio, pa će sada 96. igrač ATP liste imati priliku da prekine crni niz.
Preostala tri četvrtfinalna para čine: Aleksandar Bublik-Karen Hačanov, Stefanos Cicipas-Džejms Dakvort i Nikoloz Basilašvili-Adrijan Manarino.
ATP turnir u Almatiju igra se za nagradni fond od 1.075.160 dolara.
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