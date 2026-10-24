EVROPA SE SPREMA ZA NAJGORE! Britanija izdala hitno upozorenje građanima: Hrana, voda i gotovina za 72 sata
BRITANSKA vlada pozvala je građane da u svojim domovima obezbede zalihe hrane i vode za najmanje 72 sata, upozoravajući na sve veće rizike od sajber-napada, prirodnih katastrofa i drugih vanrednih situacija.
Povod za novo upozorenje bili su ovonedeljni problemi sa programskim jezikom PHP, koji su izazvali prekide u radu pojedinih internet usluga i milione pokušaja hakerskih napada širom sveta.
U okviru kampanje "Budite spremni", britanske vlasti savetuju građanima da kod kuće uvek imaju flaširanu vodu i dugotrajne namirnice, dovoljne da samostalno prebrode prva tri dana eventualne krize.
Premijer Endi Bernam poručio je da Britanija više ne sme da čeka da se katastrofa dogodi kako bi reagovala.
Vlada je predstavila i novi plan borbe protiv šumskih požara, koji predviđa i angažovanje vojnih aviona. A ministar odbrane Ves Striting upozorio je da će sajber-napadi postajati sve učestaliji, jer veštačka inteligencija omogućava lakše probijanje postojećih bezbednosnih sistema.
Ocenio je i da se Britanija suočava sa većim pretnjama nego tokom gotovo čitavog njegovog života, ukazujući na opasnosti od neprijateljskih država, organizovanog kriminala i klimatskih promena.
Slične preporuke Evropska komisija uputila je prošle godine građanima EU, savetujući im da pripreme zalihe za 72 sata, uključujući hranu, vodu, gotovinu i prenosive baterije. Sada su "zalihe za tri dana" postale deo zvaničnih preporuka i u Evropskoj uniji i u Britaniji.
(RT Balkan)
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