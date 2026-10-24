Jezive scene! Poznati golman učestvovao u lančanom sudaru, automobil potpuno oštećen! (FOTO)
Andre Onana učestvovao je u lančanom sudaru u Turskoj. Automobil je pretrpeo veliku štetu, ali, srećom, niko nije povređen.
Golman Trabzonspora Andre Onana doživeo je saobraćajnu nezgodu na severu Turske, u kojoj su učestvovala tri vozila. Prema dostupnim informacijama, incident je prošao bez povređenih, što je najvažnija vest nakon dramatičnih scena sa mesta nesreće.
Kamerunski čuvar mreže, koji nastupa za turski klub kao pozajmljeni igrač Mančester junajteda, učestvovao je u sudaru u četvrtak uveče, u oblasti Jomra, nedaleko od Trabzona. U tom trenutku vraćao se kući sa članovima porodice, nakon utakmice Lige konferencija u kojoj je Trabzonspor savladao škotski Harts.
Prema pisanju turskih medija, do lančanog sudara došlo je kada je automobil u kojem se nalazio Onana udaren otpozadi. Od siline udarca njegovo vozilo potom je naletelo na automobil ispred, čime je izazvana nezgoda u kojoj su učestvovala ukupno tri automobila.
Fotografije i snimci sa mesta događaja prikazuju znatna oštećenja na vozilu golmana, ali, uprkos ozbiljnosti situacije, prema dosadašnjim informacijama, niko od učesnika nije zadobio povrede.
Predstavnici Trabzonspora ubrzo su stigli na mesto nesreće kako bi proverili šta se dogodilo. Predsednik kluba Ertugrul Dogan potvrdio je da Onana nije povređen, ali je golman ipak prevezen u bolnicu radi preventivnih pregleda.
Tako je incident, koji je mogao da ima mnogo ozbiljniji ishod, prema dostupnim informacijama završen bez težih posledica po kamerunskog reprezentativca i njegovu porodicu.
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