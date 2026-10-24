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KIM DŽONG UN STIGAO U KINU: Severnokorejski lider pozvao vojsku da postane najjača na svetu

T.J.

24. 10. 2026. u 09:01

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SEVERNOKOREJSKI lider, Kim Džong Un, stigao je u Dandong u Kini, u posetu susednoj zemlji, prenela je danas južnokorejska novinska agencija Jonhap, pozivajući se na Ministarstvo za ujedinjenje Južne Koreje.

КИМ ЏОНГ УН СТИГАО У КИНУ: Севернокорејски лидер позвао војску да постане најјача на свету

Foto: Tanjug/AP/'''N'ʐM''; 朝鮮通信社

On je u Kinu stigao preko nedavno otvorenog mosta koji povezuje dve zemlje. Portparol ministarstva nije imao komentar na tu informaciju.

Kim je prethodno pozvao severnokorejsku vojsku da se priprema kako bi postala najjača na svetu, tokom dvodnevnog sastanka komandanata četa održanog u četvrtak i petak u Pjongjangu, prenela je severnokorejska novinska agencija KCNA.

On je pozvao da se sve čete transformišu u vojno i tehnički snažne elitne jedinice i postanu potpuno spremne za borbu.

Kimov poziv na "vojnu revoluciju" usledio je nekoliko dana nakon što je Južna Koreja predložila vojne razgovore o linijama razgraničenja u centralnom delu Demilitarizovane zone (DMZ), posle nekoliko ozbiljnih incidenata.

Linija razgraničenja prati položaj fronta na kraju Korejskog rata i definisana je mapom priloženom uz sporazum o primirju iz 1953. godine.

Prema navodima KCNA, sastanak komandanata bio je prvi skup koji se odnosi na celu vojsku od partijskog kongresa u februaru, tokom kojeg je Kim pozvao na jačanje konvencionalnih snaga i potvrdio planove za razvoj nuklearnog arsenala i raketa.

(Tanjug)

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