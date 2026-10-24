KIM DŽONG UN STIGAO U KINU: Severnokorejski lider pozvao vojsku da postane najjača na svetu
SEVERNOKOREJSKI lider, Kim Džong Un, stigao je u Dandong u Kini, u posetu susednoj zemlji, prenela je danas južnokorejska novinska agencija Jonhap, pozivajući se na Ministarstvo za ujedinjenje Južne Koreje.
On je u Kinu stigao preko nedavno otvorenog mosta koji povezuje dve zemlje. Portparol ministarstva nije imao komentar na tu informaciju.
Kim je prethodno pozvao severnokorejsku vojsku da se priprema kako bi postala najjača na svetu, tokom dvodnevnog sastanka komandanata četa održanog u četvrtak i petak u Pjongjangu, prenela je severnokorejska novinska agencija KCNA.
On je pozvao da se sve čete transformišu u vojno i tehnički snažne elitne jedinice i postanu potpuno spremne za borbu.
Kimov poziv na "vojnu revoluciju" usledio je nekoliko dana nakon što je Južna Koreja predložila vojne razgovore o linijama razgraničenja u centralnom delu Demilitarizovane zone (DMZ), posle nekoliko ozbiljnih incidenata.
Linija razgraničenja prati položaj fronta na kraju Korejskog rata i definisana je mapom priloženom uz sporazum o primirju iz 1953. godine.
Prema navodima KCNA, sastanak komandanata bio je prvi skup koji se odnosi na celu vojsku od partijskog kongresa u februaru, tokom kojeg je Kim pozvao na jačanje konvencionalnih snaga i potvrdio planove za razvoj nuklearnog arsenala i raketa.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: KIM DžONG UN NADGLEDA VEŽBU: Pogledajte nove samoubilačke bespilotne letelice
Preporučujemo
KOREJE NA IVICI NOVOG SUKOBA? Pjongjang uznemiren potezom SAD i Seula
20. 10. 2026. u 12:22
SEVERNA KOREJA TESTIRALA NOVO ORUŽJE: Veštačka inteligencija navodi torpeda na ciljeve
17. 10. 2026. u 12:35
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HITNO NAREĐENjE: Napustite SAD ambasade - biće rata
POSEBNU zabrinutost izazvali su napadi na međunarodni aerodrom Kralj Halid.
21. 10. 2026. u 23:38 >> 18:26
Komentari (0)