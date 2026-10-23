Peciva i pite

RECEPT ZA SAVRŠENE PROJICE: Vazdušasti zalogaji koji se tope u ustima

V.N.

23. 10. 2026. u 18:44

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MIRIS domaće kuhinje i tople, tek ispečene, projice idealan su način da započnete dan ili obradujete ukućane za večeru.

РЕЦЕПТ ЗА САВРШЕНЕ ПРОЈИЦЕ: Ваздушасти залогаји који се топе у устима

Foto> printskrin/Youtube/Sherpica Recipes

Ovaj brzi recept donosi savršen balans hrskave zlatne korice i neverovatno mekane, vazdušaste unutrašnjosti obogaćene sirom, a najbolje od svega je što se priprema za manje od 10 minuta.

Sastojci:

  • Kukuruzno brašno - 2 čaše
  • Pšenično brašno - 1 čaša
  • Jaja - 3 komada
  • Kisela voda - 1 čaša
  • Jogurt - 1 čaša
  • Ulje - 1/2 čaše
  • Sitni sir (ili feta) 200–250 grama
  • Prašak za pecivo - 1 kesica
  • So - 1 kašičica (prilagoditi slanosti sira)

(Napomena: Kao mera se koristi standardna čaša od 200 ml.)

 

Korak po korak do savršenih projica

Uključite rernu da se zagreje na 200°C. Podmažite kalup za mafine uljem i pospite sa malo brašna (ili koristite papirne korpice).

U dubljoj posudi umutite jaja žicom za mućenje, pa dodajte jogurt, kiselu vodu i ulje. Sve dobro izmešajte.

U istu posudu dodajte kukuruzno i pšenično brašno, prašak za pecivo i so. Mešajte žicom dok ne dobijete glatku, homogenu smesu bez grudvica.

Na samom kraju izmrvite sir i lagano ga špatulom ili kašikom umešajte u pripremljenu masu. Kašikom sipajte smesu u kalupe za mafine, tako da budu napunjeni do 2/3 kućišta. Po želji ih odozgo pospite susamom.

Pecite u zagrejanoj rerni oko 20–25 minuta, odnosno dok projice ne dobiju lepu, zlatnu boju.

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