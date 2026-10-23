RECEPT ZA SAVRŠENE PROJICE: Vazdušasti zalogaji koji se tope u ustima
MIRIS domaće kuhinje i tople, tek ispečene, projice idealan su način da započnete dan ili obradujete ukućane za večeru.
Ovaj brzi recept donosi savršen balans hrskave zlatne korice i neverovatno mekane, vazdušaste unutrašnjosti obogaćene sirom, a najbolje od svega je što se priprema za manje od 10 minuta.
Sastojci:
- Kukuruzno brašno - 2 čaše
- Pšenično brašno - 1 čaša
- Jaja - 3 komada
- Kisela voda - 1 čaša
- Jogurt - 1 čaša
- Ulje - 1/2 čaše
- Sitni sir (ili feta) 200–250 grama
- Prašak za pecivo - 1 kesica
- So - 1 kašičica (prilagoditi slanosti sira)
(Napomena: Kao mera se koristi standardna čaša od 200 ml.)
Korak po korak do savršenih projica
Uključite rernu da se zagreje na 200°C. Podmažite kalup za mafine uljem i pospite sa malo brašna (ili koristite papirne korpice).
U dubljoj posudi umutite jaja žicom za mućenje, pa dodajte jogurt, kiselu vodu i ulje. Sve dobro izmešajte.
U istu posudu dodajte kukuruzno i pšenično brašno, prašak za pecivo i so. Mešajte žicom dok ne dobijete glatku, homogenu smesu bez grudvica.
Na samom kraju izmrvite sir i lagano ga špatulom ili kašikom umešajte u pripremljenu masu. Kašikom sipajte smesu u kalupe za mafine, tako da budu napunjeni do 2/3 kućišta. Po želji ih odozgo pospite susamom.
Pecite u zagrejanoj rerni oko 20–25 minuta, odnosno dok projice ne dobiju lepu, zlatnu boju.
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