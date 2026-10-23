RECEPT ZA SAVRŠENE PROJICE: Vazdušasti zalogaji koji se tope u ustima

MIRIS domaće kuhinje i tople, tek ispečene, projice idealan su način da započnete dan ili obradujete ukućane za večeru.

Foto> printskrin/Youtube/Sherpica Recipes

Ovaj brzi recept donosi savršen balans hrskave zlatne korice i neverovatno mekane, vazdušaste unutrašnjosti obogaćene sirom, a najbolje od svega je što se priprema za manje od 10 minuta.

Sastojci:

Kukuruzno brašno - 2 čaše

Pšenično brašno - 1 čaša

Jaja - 3 komada

Kisela voda - 1 čaša

Jogurt - 1 čaša

Ulje - 1/2 čaše

Sitni sir (ili feta) 200–250 grama

Prašak za pecivo - 1 kesica

So - 1 kašičica (prilagoditi slanosti sira)

(Napomena: Kao mera se koristi standardna čaša od 200 ml.)

Korak po korak do savršenih projica

Uključite rernu da se zagreje na 200°C. Podmažite kalup za mafine uljem i pospite sa malo brašna (ili koristite papirne korpice).

U dubljoj posudi umutite jaja žicom za mućenje, pa dodajte jogurt, kiselu vodu i ulje. Sve dobro izmešajte.

U istu posudu dodajte kukuruzno i pšenično brašno, prašak za pecivo i so. Mešajte žicom dok ne dobijete glatku, homogenu smesu bez grudvica.

Na samom kraju izmrvite sir i lagano ga špatulom ili kašikom umešajte u pripremljenu masu. Kašikom sipajte smesu u kalupe za mafine, tako da budu napunjeni do 2/3 kućišta. Po želji ih odozgo pospite susamom.

Pecite u zagrejanoj rerni oko 20–25 minuta, odnosno dok projice ne dobiju lepu, zlatnu boju.