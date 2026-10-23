Sestra mu ima milione, bila je najbolja na svetu, a on živi u tunelu ispod grada dok ga policija juri

Kakva sudbina...

Yaroslav Sabitov / Foto: Shutterstock Editorial / Profimedia

Dok proslavljena nemačka teniserka i osvajačica 22 Grend slem turnira Štefi Graf i njen suprug Andre Agasi uživaju u mirnom i luksuznom životu u Las Vegasu, njen mlađi brat Mihael (55) proživljava pravi lični sunovrat. Prema najnovijim saznanjima, on trenutno živi kao beskućnik u tajnim podzemnim tunelima ispod Las Vegasa, dok je u saveznoj državi Nevada za njim raspisan nalog za hapšenje.

Javnost je saznala za uznemirujuću sudbinu Mihaela Grafa nakon što je na svom Fejsbuk profilu objavio seriju konfuznih video-snimaka. Na njima se vidi kako vidno zapušten, sa raščupanom kosom, sedi ispred betonskih zidova išaranih grafitima. Reč je o ozloglašenoj, 480 kilometara dugoj mreži odvodnih kanala ispod kazina i hotela Las Vegasa, u kojoj živi preko 1.000 beskućnika. Sva njegova preostala imovina, kako se navodi, staje u jedna kolica iz samoposluge.

U pojedinim snimcima Mihael nepovezano govori i iznosi bizarne tvrdnje na račun svog zeta Andrea Agasija, tvrdeći da je među njima došlo do fizičkog obračuna:

- Iskreno verujem da je Andre uživao u tome da me udari što jače može. Verujem da mu se to dopalo... Ali i ja sam njega dobro zakačio, bio je to pravi piratski potez. Jedini razlog što sam ga uštinuo za bradavice je taj što više nije nosio one svoje piratske minđuše, inače bih ga vukao za njih po podu 100 odsto - izjavio je Mihael u jednom od snimaka.

Za ove tvrdnje nema nikakvih dokaza, a predstavnici Andrea Agasija nisu želeli da komentarišu njegove izjave.

Problemi sa zakonom i niz nesreća

Sudski dokumenti iz Nevade otkrivaju da je za Mihaelom izdat nalog za hapšenje zbog kršenja uslova nagodbe nakon optužbe za ometanje poseda i prekršajno delo. Iako mu je bilo naloženo da se kloni problema sa zakonom, policija ga je u februaru uhapsila u mestu Bolder Siti zbog vožnje pod dejstvom alkohola i otvorene flaše pića u automobilu. Pošto se u martu nije pojavio na ročištu, sud je naložio njegovo privođenje i ta poternica je i dalje aktivna.

Ovo je samo nastavak njegovog višegodišnjeg propadanja. Nakon drugog propalog braka početkom godine, Mihael se iselio iz kuće i započeo nomadski život u pustinji blizu jezera Mid, povremeno spavajući u svom automobilu. Međutim, njegov kamp je u avgustu izgoreo u požaru, a u septembru je slupao automobil, što ga je konačno odvelo u mračne tunele ispod grada.

Štefi godinama pokušavala da mu pomogne

Štefi Graf je godinama unazad ulagala velike napore da izvuče brata iz problema. Kada je 2020. godine bio uhapšen zbog nasilničkog ponašanja, ona mu je kupila kuću, plaćala tim advokata i pokušala da preuzme zakonsko starateljstvo nad njim.

Porodica Graf se svojevremeno i preselila u Las Vegas upravo kako bi svi bili na okupu sa Agasijem, koji je tamo rođen i odrastao. Štefi je u ranijim intervjuima ponosno isticala koliko je srećna što njena deca odrastaju zajedno sa četvoro dece njenog brata.

Danas se, međutim, njen brat nalazi kilometrima daleko od porodičnog blagostanja – skriven u opasnim podzemnim tunelima ispod neonskih svetala Las Vegasa.