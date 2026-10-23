REM ZVANIČNO POTVRDIO: N1 i Nova S prekršili izbornu tišinu
REGULATORNO telo za elektronske medije (REM) oglasilo se zvaničnim saopštenjem i potvrdilo da su na televizijama N1 i Nova S uočeni programski sadržaji koji direktno krše zakonske obaveze tokom predizborne tišine
- Regulatorno telo za elektronske medije obaveštava da su dana 23. oktobra 2026. godine, u periodu od 07:53 do 07:55 časova i od 08:02 do 08:18 časova (emisija "Probudi se" Nova S), kao i u periodu od 08:03 do 08:04 časova (emisija "Novi dan" - N1) i od 08:21 do 08:22 časova (emisija "Vesti" - N1) u programima televizija N1 i Nova S uočeni sadržaji koji su u suprotnosti sa obavezama u pogledu poštovanja predizborne tišine, i to da se predizborni program ne sme prikazivati 48 časova pre dana održavanja izbora i na dan održavanja izbora do zatvaranja biračkih mesta- navodi se u saopštenju REM-a
Kako je saopštio REM, stručna služba Regulatornog tela za elektronske medije obavestila je urednike navedenih televizija o uočenim sadržajima, ukazujući na obavezu postupanja u skladu sa propisima kojima se uređuje ponašanje pružalaca medijskih usluga tokom izborne kampanje, uključujući i poštovanje predizborne tišine.
- Regulatorno telo za elektronske medije obaveštava da su dana 23. oktobra 2026. godine, u periodu od 07:53 do 07:55 časova i od 08:02 do 08:18 časova (emisija "Probudi se" - Nova S), kao i u periodu od 08:03 do 08:04 časova (emisija "Novi dan" - N1) i od 08:21 do 08:22 časova (emisija "Vesti" - N1) u programima televizija N1 i Nova S uočeni sadržaji koji su u suprotnosti sa obavezama u pogledu poštovanja predizborne tišine, i to da se predizborni program ne sme prikazivati 48 časova pre dana održavanja izbora i na dan održavanja izbora do zatvaranja biračkih mesta - navodi se u saopštenju.
REM je istakao da će nastaviti da prati programe pružalaca medijskih usluga tokom predizborne tišine i da preduzima zakonom predviđene mere.
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