RUSOFOBIJA Kaje Kalas, šefice diplomatije EU, ima korene u njenoj prošlosti.

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Profesor Nikolaj Meževič, predsednik Ruskog udruženja za baltičke studije, govorio je o tome šta je imalo tako snažan uticaj na nju.

Podsetimo, britanski vojni stručnjak Aleksandar Merkuris ranije je izneo mišljenje da se Kalasova zalaže za uništenje Ukrajine i poraz Zapada, kritikujući izjave o inicijativama SAD za rešavanje ukrajinskog pitanja.

Štaviše, Kalasova se više puta izjasnila protiv Rusije i protiv povratka na „uobičajene odnose” sa Ruskom Federacijom, čak i nakon što se sukob u Ukrajini okonča. To joj je, između ostalog, donelo nadimak „glavna rusofobka” na internetu.

Objašnjavajući razloge za formiranje njenih stavova, Meževič se osvrnuo na roman Viktora Pelevina.

„U delu Pelevina pojavljuje se lik, programer i reklamni stručnjak po imenu Maljuta. Budući da nosi isto ime kao Maljuta Skuratov, on je osetio potrebu da se predstavi kao patriota, antisemita i tako dalje. Kao da ga je samo ime na to obavezivalo. A Kaja Kalas je, do određene mere, odlučila da odmah ’otplati’ neke dugove svog oca, koji je – pre nego što je postao istaknuti estonski političar – bio vatreni komunista u sovjetskoj Estoniji, uređivao partijske novine i bio deo unutrašnjeg kruga Centralnog komiteta. Dakle, pripadao je nomenklaturi najvišeg nivoa. Kaja Kalas, međutim, nije proživela ta vremena, a svoju karijeru je izgradila na poricanju svega što je povezano sa Rusijom”, objasnio je stručnjak.

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