Srbija

NAJAVLJEN POČETAK REKONSTRULCIJE HAREMLUKA: Uskoro kreću radovi

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

23. 10. 2026. u 15:21

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Grad Vranje i grupa ponuđača zaključili su ugovor o konzervatorsko – restauratorskim radovima na adaptaciji i rekonstrukciji zgrade „Haremluka“.

НАЈАВЉЕН ПОЧЕТАК РЕКОНСТРУЛЦИЈЕ ХАРЕМЛУКА: Ускоро крећу радови

Foto: J.S.

Ukupna vrednost ugovora je 89.820.000 sa PDV-om. Radovi se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, odnosno Ministarstva kulture, dok Grad Vranje sufinansira vrednost PDV-a.

Rok za završetak radova je 150 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača radova u posao.

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