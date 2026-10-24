IVAN KECOJEVIĆ: Selades na „ledu“

* Bivši fudbaler Albasetea, tipuje parove Segunde

Tanjug/AP Photo/Manu Fernandez

MOJ TIP

subota,

Kordoba - Eibar GG

Leganes - Majorka X2

ĐIRONA - SELTA B TIM 1 2+

LAS PALMAS - SOSIJEDAD B 1

Almerija - Ovijedo GG

nedelja,

Sabadel - Tenerife 0-2

Albasete - Eldense 3+

KADIZ - SEUTA 1

KASTELjON - HIHON 1

ponedeljak,

Amadora - Burgos GG

Napadačima Đirone ne bi trebalo da bude teško da pred svojim navijačima protiv B tima Sosijedada ponove učinak iz prošlog kola u kome su sa 2:0 savladali Andoru.

Las Palmas je poslednjim porazom od Kasteljona uručio otkaz treneru. Ista sudbina mogla bi da zadesi i kolegu iz Kadiza, Alberta Seladesa, ako za okršaj sa Seutom ne pronađe način da svoj tim pokrene i odvede do bodova.

Kasteljon je drugi uprkos formu koja je promenljiva. Naredni meč protiv Hihona očekujem da bude uspešan u pokušaju da je stabilizuje.