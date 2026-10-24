IVAN KECOJEVIĆ: Selades na „ledu“
* Bivši fudbaler Albasetea, tipuje parove Segunde
MOJ TIP
subota,
Kordoba - Eibar GG
Leganes - Majorka X2
ĐIRONA - SELTA B TIM 1 2+
LAS PALMAS - SOSIJEDAD B 1
Almerija - Ovijedo GG
nedelja,
Sabadel - Tenerife 0-2
Albasete - Eldense 3+
KADIZ - SEUTA 1
KASTELjON - HIHON 1
ponedeljak,
Amadora - Burgos GG
Napadačima Đirone ne bi trebalo da bude teško da pred svojim navijačima protiv B tima Sosijedada ponove učinak iz prošlog kola u kome su sa 2:0 savladali Andoru.
Las Palmas je poslednjim porazom od Kasteljona uručio otkaz treneru. Ista sudbina mogla bi da zadesi i kolegu iz Kadiza, Alberta Seladesa, ako za okršaj sa Seutom ne pronađe način da svoj tim pokrene i odvede do bodova.
Kasteljon je drugi uprkos formu koja je promenljiva. Naredni meč protiv Hihona očekujem da bude uspešan u pokušaju da je stabilizuje.
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