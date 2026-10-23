Fudbal

Slavlje u Banjaluci! Borac piše istoriju, Ajaks blickrigom srušio Srbina! (VIDEO)

С.С.

23. 10. 2026. u 00:03

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Fudbaleri Borca iz Banjaluke pobedili su na svom terenu Kups rezultatom 2:0 u meču drugog kola Ligi konferencije.

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Stefan Koops / DeFodi Images / Profimedia

Banjalučani su na najbolji način preboleli poraz od Panatinaikosa iz prvog kola i stigao do prvih i veoma značajnih bodova.

Kups je bio autsajder u ovom duelu i nije uspeo da zapreti rivalu, koji je rutinski stigao do trijumfa.

Borac je tokom čitavog susreta dominirao, naročito u prvom delu, a pravo je čudo da nisu postigli više golova.

Uputili su ukupno 24 šuta ka golu rivala, od čega je 12 išlo u okvir, te gosti mogu biti i sreći krajnjim ishodom.

Domaće je u prednost doveo Stefan Savić u 29. minutu. čime je skinuo veliki teret sa pleća svom timu.

U 50. minutu je Matej Deket postigao novi gol za Banjalučane i praktično rešio pitanje pobednika.

Do kraja susreta su domaći sačuvali mrežu i rutinski priveli meč kraju.

Borac u narednom kolu gostuje kod Mjelbija, dok će Kups dočekati Gent.

Fudbaleri Ajaksa savladali su na svom terenu Atalantu rezultatom 2:0.

Strelci za holandsku ekipu bili su Tolu Arokodare u 87. i Abdelah Vazan u 90+3. minutu. Reprezentativac Srbije, Lazar Samardžić, igrao je za tim iz Bergama.

LIGA KONFERENCIJE – 2. KOLO

Četvrtak

Kairat – Panatinaikos 1:5 (0:2)
/Bekbolat 79 – Taborda 6, Desers 24 penal, 47, Kangva 57, Rastoder 75/

Crvena zvezda – Kopenhagen 2:2 (2:1)

/Elšnik 34, Kostov 41 – Gaštarov 29, Karizo 70/

Hetafe – Lugano 2:5 (1:3)
/Azon 2, Majoral 74 – Ajeti 3, 26, Cimignjani 7, Bislimi 50, Behrens 90+2/

Iberija – Mjalbi 1:1 (0:0)
/Jinjolava 55 penal – Peterson 89/

Inter Eskaldes – Univerzitatea Krajova 1:3 (0:2)
/Areljano 77 – Al Hamlavi 3, Bajaram 5, Elisor 86/

Jablonec – Brajton 0:0

Žalgiris – Bran 1:4 (1:3)

/Oliveira 12 – Kastro 7, Holm 25, 40, 85/

Nordsjeland – CSKA Sofija 2:2 (0:1)
/Adel 55, 67 – Godoj 8, 88/

Pafos – Riga 1:1 (0:0)
/Bijel 76 – Fereira 67/

Trabzon – Harts 2:0 (1:0)
/Salah 32 penal, Frankulino 58/

Orhus - Egnatija 1:1 (0:1)
/Bogere 48 - Gruda 13/

Ajaks - Atalanta 2:0 (0:0)

/Arokodare 87, Uazan 90+3/

Borac Banjaluka - Kups 2:0 (1:0)
/Savić 29, Deket 50/

Braga - Gent 2:0 (1:0)
/Gomez 3, Martinez 76/

Linkoln Red Imps - Tvente 1:3 (1:2)
/Nano 38 - Van Den Belt 19, 57, Veghorst 24/

Midtjiland - Sent Truden 0:1 (0:1)
/Soel 42/

Monako - Frajburg 1:0 (1:0)
/Bruner 45+2/

Tun - Hajduk Split 0:1 (0:1)
/De Almeida 17/

Standings provided by Sofascore

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