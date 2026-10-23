Slavlje u Banjaluci! Borac piše istoriju, Ajaks blickrigom srušio Srbina! (VIDEO)
Fudbaleri Borca iz Banjaluke pobedili su na svom terenu Kups rezultatom 2:0 u meču drugog kola Ligi konferencije.
Banjalučani su na najbolji način preboleli poraz od Panatinaikosa iz prvog kola i stigao do prvih i veoma značajnih bodova.
Kups je bio autsajder u ovom duelu i nije uspeo da zapreti rivalu, koji je rutinski stigao do trijumfa.
Borac je tokom čitavog susreta dominirao, naročito u prvom delu, a pravo je čudo da nisu postigli više golova.
Uputili su ukupno 24 šuta ka golu rivala, od čega je 12 išlo u okvir, te gosti mogu biti i sreći krajnjim ishodom.
Domaće je u prednost doveo Stefan Savić u 29. minutu. čime je skinuo veliki teret sa pleća svom timu.
U 50. minutu je Matej Deket postigao novi gol za Banjalučane i praktično rešio pitanje pobednika.
Do kraja susreta su domaći sačuvali mrežu i rutinski priveli meč kraju.
Borac u narednom kolu gostuje kod Mjelbija, dok će Kups dočekati Gent.
Fudbaleri Ajaksa savladali su na svom terenu Atalantu rezultatom 2:0.
Strelci za holandsku ekipu bili su Tolu Arokodare u 87. i Abdelah Vazan u 90+3. minutu. Reprezentativac Srbije, Lazar Samardžić, igrao je za tim iz Bergama.
LIGA KONFERENCIJE – 2. KOLO
Četvrtak
Kairat – Panatinaikos 1:5 (0:2)
/Bekbolat 79 – Taborda 6, Desers 24 penal, 47, Kangva 57, Rastoder 75/
Crvena zvezda – Kopenhagen 2:2 (2:1)
Hetafe – Lugano 2:5 (1:3)
/Azon 2, Majoral 74 – Ajeti 3, 26, Cimignjani 7, Bislimi 50, Behrens 90+2/
Iberija – Mjalbi 1:1 (0:0)
/Jinjolava 55 penal – Peterson 89/
Inter Eskaldes – Univerzitatea Krajova 1:3 (0:2)
/Areljano 77 – Al Hamlavi 3, Bajaram 5, Elisor 86/
Jablonec – Brajton 0:0
Žalgiris – Bran 1:4 (1:3)
Nordsjeland – CSKA Sofija 2:2 (0:1)
/Adel 55, 67 – Godoj 8, 88/
Pafos – Riga 1:1 (0:0)
/Bijel 76 – Fereira 67/
Trabzon – Harts 2:0 (1:0)
/Salah 32 penal, Frankulino 58/
Orhus - Egnatija 1:1 (0:1)
/Bogere 48 - Gruda 13/
Ajaks - Atalanta 2:0 (0:0)
Borac Banjaluka - Kups 2:0 (1:0)
/Savić 29, Deket 50/
Braga - Gent 2:0 (1:0)
/Gomez 3, Martinez 76/
Linkoln Red Imps - Tvente 1:3 (1:2)
/Nano 38 - Van Den Belt 19, 57, Veghorst 24/
Midtjiland - Sent Truden 0:1 (0:1)
/Soel 42/
Monako - Frajburg 1:0 (1:0)
/Bruner 45+2/
Tun - Hajduk Split 0:1 (0:1)
/De Almeida 17/
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