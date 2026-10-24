Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Немања Пејчић

24. 10. 2026. u 08:57

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REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ: Голеаде у првом полувремену

Orhan Habash / imago sportfotodienst / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Subota

14.00 Ul Kisa - Lorenskog |2+ (1.82)

16.00 Stjarnan - Valur |2+ (1.65)

Kvota: 3.00

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