Partizan krenuo po centra! On bi mogao da obuče crno-beli dres
Partizan želi još jedno pojačanje.
Košarkaški klub Partizan poslao je ponudu za angažovanje Redžija Perija, centra koji od septembra nastupa za sarajevsku Bosnu, saznaje B92 sport.
Amerikanac je ove sezone dominantan u Evrokupu. Prosečno beleži 13,8 poena, sedam skokova i 1,2 asistencije po utakmici, uz indeks korisnosti 15,4. Sa sedam skokova po meču trenutno je osmi najbolji skakač takmičenja, dok je po poenterskom učinku na 45. mestu.
Peri je još dominantniji u regionalnom takmičenju. U dosadašnja tri nastupa u ABA ligi prosečno je postizao 21 poen, uz 8,7 skokova i jednu asistenciju po utakmici.
Bosna ima 48 sati da odluči da li će prihvatiti ponudu Partizana.
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