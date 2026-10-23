Košarka

Partizan krenuo po centra! On bi mogao da obuče crno-beli dres

Filip Milošević

23. 10. 2026. u 19:12

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Partizan želi još jedno pojačanje.

Партизан кренуо по центра! Он би могао да обуче црно-бели дрес

FOTO: KK Bosna/ABA liga

Košarkaški klub Partizan poslao je ponudu za angažovanje Redžija Perija, centra koji od septembra nastupa za sarajevsku Bosnu, saznaje B92 sport.

Amerikanac je ove sezone dominantan u Evrokupu. Prosečno beleži 13,8 poena, sedam skokova i 1,2 asistencije po utakmici, uz indeks korisnosti 15,4. Sa sedam skokova po meču trenutno je osmi najbolji skakač takmičenja, dok je po poenterskom učinku na 45. mestu.

Peri je još dominantniji u regionalnom takmičenju. U dosadašnja tri nastupa u ABA ligi prosečno je postizao 21 poen, uz 8,7 skokova i jednu asistenciju po utakmici.

Bosna ima 48 sati da odluči da li će prihvatiti ponudu Partizana.

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