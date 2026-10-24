ZAKLJUČEN POSEBAN BIRAČKI SPISAK MANJINA: Izbori za nacionalne savete 8. novembra

MINISTAR za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu, Demo Beriša, doneo je Rešenje o zaključenju posebnog biračkog spiska nacionalnih manjina za izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, koji će biti održani 8. novembra ove godine.

Foto: Tanjug/AP/Denes Erdos

Rešenje je doneto 23. oktobra u 24 časa, u skladu sa članom 80. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, saopšteno je iz resornog ministarstva.

U skladu sa Odlukom o raspisivanju izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, pripadnici 21 nacionalne manjine biraće članove svojih nacionalnih saveta na neposrednim izborima, dok će pripadnici goranske i ruske nacionalne manjine svoje predstavnike birati putem elektorske skupštine.

Na neposrednim izborima članove nacionalnih saveta biraće pripadnici albanske, aškalijske, bošnjačke, bugarske, bunjevačke, vlaške, grčke, egipatske, mađarske, makedonske, nemačke, poljske, romske, rumunske, rusinske, slovačke, slovenačke, ukrajinske, hrvatske, crnogorske i češke nacionalne manjine.

Beriša je naglasio da izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina predstavljaju važan mehanizam za ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina i očuvanje njihovog nacionalnog identiteta, kulture, jezika, pisma i obrazovanja.

Poručio je da Republika Srbija ostaje posvećena zaštiti prava svih manjinskih zajednica i izgradnji društva zasnovanog na ravnopravnosti, međusobnom poštovanju i dijalogu.

On je pozvao pripadnike nacionalnih manjina da se informišu o izbornom procesu i iskoriste svoje biračko pravo 8. novembra, uz poruku da učešćem u izborima doprinose izboru svojih predstavnika, jačanju nacionalnih saveta i unapređenju položaja svojih zajednica u Republici Srbiji.

Građani sa biračkim pravom, pripadnici nacionalnih manjina, mogu nastaviti da se upisuju u poseban birački spisak do 4. novembra u 24 časa, u skladu sa zakonom.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog dodaje da će nastaviti da, u okviru svojih nadležnosti, pruža podršku sprovođenju izbornih aktivnosti i informisanju građana o ostvarivanju njihovih prava.

(Tanjug)