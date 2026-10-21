3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA SREDU
13.30 Lion Siti - Tampines 3+ (1.63)
14.00 Persija Džakarta - Arema 3+ (1.45)
22.00 Kolo Kolo (Ž) - Karakas (Ž) 3+ (1.50)
Kvota: 3.55
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