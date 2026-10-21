Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

Немања Пејчић

21. 10. 2026. u 09:10

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REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

Credit: ROUELLE UMALI / Xinhua News / Profimedia

3+ TIKET ZA SREDU

13.30 Lion Siti - Tampines 3+ (1.63)

14.00 Persija Džakarta - Arema 3+ (1.45)

22.00 Kolo Kolo (Ž) - Karakas (Ž) 3+ (1.50)

Kvota: 3.55

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