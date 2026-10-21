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Uspešniji na strani nego kod kuće: Nema keca na stadionu Madejski

О.М.

21. 10. 2026. u 09:12

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Reding dočekuje Lejton orijent u 12. kolu engleske Lige jedan.

Успешнији на страни него код куће: Нема кеца на стадиону Мадејски

FOTO: Albano Abrantes / Alamy / Profimedia

Reding će pokušati da se vrati pobedama posle poraza od Vigana (0:1), kojim je prekinut niz od četiri prvenstvene utakmice bez poraza.

Domaćin je trenutno sedmi na tabeli, sa bodom više od Lejton Orijenta, a posebno se ističe njegov napad, koji je sa 22 postignuta gola najefikasniji u ligi. Ipak, najbolji strelac Džek Meriot i dalje je van stroja zbog povrede.

Lejton Orijent dolazi posle pobede nad Blekpulom (2:0), kojom je prekinuo seriju slabijih rezultata.

Gosti su ove sezone uspešniji na strani nego kod kuće, pošto su na četiri gostovanja zabeležili dve pobede i dva remija. Samo bod deli dve ekipe, pa se očekuje izjednačen susret u kojem nijedan tim neće lako stići do prednosti.

Reding će biti oslabljen izostancima Džeka Meriota, Džordža Ertija i Bena Vorda, dok bi Lejton Orijent mogao da promeni sastav zbog povreda Isaka Hejdena i Džejza Kabije.

Domaćin ima prednost u napadu i dobar učinak u međusobnim duelima, ali gosti su pokazali da umeju da osvoje bodove na strani. 

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