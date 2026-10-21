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Šta su žabe spram lavova? Gosti nose sva tri boda na "San Mames"

О. М.

21. 10. 2026. u 09:02

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Bilbao gostuje Levanteu u odloženoj utakmici šestog kola španske Primere.

Шта су жабе спрам лавова? Гости носе сва три бода на Сан Мамес

PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Levante je loše započeo sezonu i posle pet kola ima samo pet bodova, uz učinak od jedne pobede, dva remija i dva poraza.

Iako je posle ubedljivog poraza od Espanjola (0:3) osvojio pet bodova u naredna tri meča, u prošlom kolu je izgubio od Barselone (2:4). Domaćin će pokušati da se vrati na pobednički put, ali mu tradicija ne ide naruku: Atletik nije savladao od decembra 2018. godine.

Atletik Bilbao je osvojio sedam bodova u poslednja tri kola i u sve boljoj je formi. Posle dva poraza na početku prvenstva, baskijski tim je pobedio Seltu (2:0) i Atletiko Madrid (3:0), a potom remizirao sa Elčeom (1:1).

Prošlu sezonu završio je na 12. mestu, pa ove godine ima ambiciju da se približi vrhu tabele. Atletik je dobio osam od poslednjih 11 utakmica protiv Levantea, uz tri remija.

Domaćinu će nedostajati Karl Eta Ejong, dok je nastup Alehandra Prima pod znakom pitanja. Atletik neće moći da računa na Peja Kanalesa, Gorku Gurusetu, Danija Vivijana i Unaija Egisuluza.

Gosti su u boljoj formi i imaju dobar učinak u međusobnim susretima, pa bi mogli da iskoriste slabosti Levantea i osvoje sva tri boda. 

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