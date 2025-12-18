TIMSKOM IGROM SU SRUŠILI SPARSE I OSVOJILI KUP: Niksi stigli do trofeja nakon pola veka
U noći između četvrtka i petka gledaćemo okršaj Njujorka i Indijane.
Niksi su čak 52 godine bili bez trofeja, a onda su osvojili NBA kup savladavši u finalu San Antonio
Bili su bolji rival od Sparsa, više su želeli pehar i na kraju su zasluženo slavili rezultatom 124:113.
Najkorisniji igrač turnira je Džejlen Branson koji je u finalu ubacio 25 poena, dok je junak samog finala bio Anunobi sa 28 pogodaka uz 5 pogođnjnih trojki.
Presudna je bila čvrsta i timska igra Njujorčana, Vembanjama i družina jednostavno nisu imali rešenje.
Ambicije Niksa će sada biti daleko veće i verujemo da će danas počistiti sa terena ekipu Indijane.
NAŠ TIP: 2 (kvota 1,57)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
JOKIĆ NASTAVLjA DA BELEŽI NEREALNE BROJKE: Srbin je podigao Nagetse!
18. 12. 2025. u 09:02
IZA SEBE JE OSTAVIO I DžORDANA: Stef Kari obara rekorde!
18. 12. 2025. u 11:52
JUČE SMO POGODILI TRI IGRAČA: Evo novih predloga za granice poena košarkaša
18. 12. 2025. u 08:31
U TEKSASU JURE PETU UZASTOPNU POBEDU: Pistonsi igraju u svom ritmu
18. 12. 2025. u 12:01
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
HAOS: Čuveni fudbaler pauzirao karijeru da bi bio uz bolesnu suprugu, a ona ga - PREVARILA!
Život stvarno piše drame...
17. 12. 2025. u 19:20
BURA U SPORTU! Jedna država najstrože zabranila da se ovaj broj IKADA VIŠE koristi na dresovima, da li će sad i druga?!
Najnovije vesti iz Nemačke liče na nedavne iz Italije.
17. 12. 2025. u 14:15
Komentari (0)