TIMSKOM IGROM SU SRUŠILI SPARSE I OSVOJILI KUP: Niksi stigli do trofeja nakon pola veka

U noći između četvrtka i petka gledaćemo okršaj Njujorka i Indijane.

FOTO: Tanjug/AP

Niksi su čak 52 godine bili bez trofeja, a onda su osvojili NBA kup savladavši u finalu San Antonio

Bili su bolji rival od Sparsa, više su želeli pehar i na kraju su zasluženo slavili rezultatom 124:113.

Najkorisniji igrač turnira je Džejlen Branson koji je u finalu ubacio 25 poena, dok je junak samog finala bio Anunobi sa 28 pogodaka uz 5 pogođnjnih trojki.

Presudna je bila čvrsta i timska igra Njujorčana, Vembanjama i družina jednostavno nisu imali rešenje.

Ambicije Niksa će sada biti daleko veće i verujemo da će danas počistiti sa terena ekipu Indijane.

NAŠ TIP: 2 (kvota 1,57)

