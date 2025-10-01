SPEKTAKL KOJI ĆE GLEDATI CELI SVET: Barselona dočekuje akutelnog šampiona Evrope!

FUDBALSKI spektakl kakav priliči finalu, a ne grupnoj fazi Lige šampiona, očekuje nas večeras na "Monžuiku" gde će Barselona od 21.00 ugostiti aktuelnog prvaka Evrope, ekipu Pariz Sen Žermena.

Foto: EPA-EFE/JEON HEON-KYUN

Barselona i PSŽ su imena koja obeležavaju modernu istoriju Lige šampiona, a njihovi međusobni dueli gotovo uvek postaju klasik. Od čuvene „Remontade“ 2017. godine, pa sve do ubedljivih pobeda Parižana u poslednjim susretima, ovi klubovi ispisuju stranice koje ljubitelji fudbala dugo pamte.

Tim Hansija Flika stiže u ovaj meč u odličnom raspoloženju. Katalonci su u prvom kolu savladali Njukasl na „Sent Džejmsis parku“, predvođeni dvostrukim strelcem Markusom Rašfordom, a taj trijumf bio je deo serije od pet uzastopnih pobeda.

U La Ligi su ponovo na vrhu tabele, ispred Real Madrida, uz impresivan učinak od tri gola po meču u proseku. Barselona je poznata po spektakularnim napadačkim nastupima u Evropi, a statistika kaže da su postigli čak 75 golova u poslednjih 17 mečeva Lige šampiona na svom terenu.

PSŽ, s druge strane, ulazi kao aktuelni prvak Evrope, ali i tim koji ima ambiciju da odbrani trofej. Ekipa Luisa Enrikea je u prvom kolu „demolirala“ Atalantu sa 4:0, uz četiri različita strelca.

Ipak, kontinuitet im je narušen porazom u derbiju od Marseja, ali su brzo ispravili kurs protiv Oksera. Ono što bode oči jeste činjenica da su u dva od poslednja tri gostovanja u Barseloni slavili ubedljivo – 4:1, i sada imaju priliku da upišu istorijski treći uzastopni trijumf u Kataloniji.

Kadar obe ekipe je načet povredama. Barselona ne može da računa na Marka-Andrea ter Štegena, Gavija, Fermina Lopeza i Rafinju, ali se vratio supertalentovani Lamin Jamal, koji je asistirao Robertu Levandovskom za pobedu nad Real Sosijedadom proteklog vikenda. Očekuje se i povratak Alehandra Baldea, što bi dodatno ojačalo poslednju liniju.

Na drugoj strani, PSŽ je bez osvajača zlatne lopte Usmana Dembelea, Markinjosa i Kvarachelije, što je veliki hendikep. Ipak, Žoao Neveš, Fabijan Ruis i Vitinja su se oporavili i spremni su da pomognu timu u veznom redu

Istorija, forma i okolnosti obećavaju neizvesnost i spektakl. Barselona na svom terenu igra fudbal sa puno golova, dok PSŽ, i pored kadrovskih problema, ima dovoljno kvaliteta da iznenadi. Ovo je sudar dva tima koja žele sve – pobeda je od presudnog značaja i za samopouzdanje i naravno plasman među prvih osam što donosi direktno mesto u osmini finala.

Prednost dajemo Barsi, ali njena odbrana ne igra dobro, prima dosta golova i dopušta veliki broj šansi rivalima, pa nešto opreznije predlažemo duplu šansu uz golove.

