SUPER TRADICIJE: Evo šta kaže istorija današnjih mečeva
TRADICIJE su tu da bi se rušile, ali neke su baš uporne i vredi ih poštovati
AUSTRIJA 1
TIROL - LINC GG
Na sedam vezanih dvoboja oba tima su postizala barem po pogodak.
ENGLESKA PREMIJER
BORNMUT - NOTINGEM 1X
Bornmut nije poražen od Notingema na prehtodnih deset međusobnih mečeva.
FRANCUSKA 1
BREST - PSŽ 2
Pariski velikan je slavio na 11 uzastopnih gostovanja Brestu.
MONAKO - TULUZ 2-3
Na proteklih devet međusobnih susreta Monaka i Tuluza viđena su dva ili tri gola.
HOLANDIJA 2
DE GRAFŠAP - PSV II GG
Na minulih osam „sudara“ mreže su se tresle na obe strane.
MEKSIKO 1
TOLUKA - PAČUKA 3+
Na poslednjih deset okršaja postizana su najmanje tri pogotka.
ŠPANIJA 1
REAL M. - BARSELONA 4+
Na šest vezanih susreta viđena su barem četiri gola.
