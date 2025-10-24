Tip dana

SUPER TRADICIJE: Evo šta kaže istorija današnjih mečeva

Ivan Dobrilović

24. 10. 2025. u 13:35

TRADICIJE su tu da bi se rušile, ali neke su baš uporne i vredi ih poštovati

СУПЕР ТРАДИЦИЈЕ: Ево шта каже историја данашњих мечева

Profimedia

AUSTRIJA 1

TIROL - LINC GG

Na sedam vezanih dvoboja oba tima su postizala barem po pogodak.

ENGLESKA PREMIJER

BORNMUT - NOTINGEM 1X

Bornmut nije poražen od Notingema na prehtodnih deset međusobnih mečeva.

FRANCUSKA 1

BREST - PSŽ 2

Pariski velikan je slavio na 11 uzastopnih gostovanja Brestu.

MONAKO - TULUZ 2-3

Na proteklih devet međusobnih susreta Monaka i Tuluza viđena su dva ili tri gola.

HOLANDIJA 2

DE GRAFŠAP - PSV II        GG

Na minulih osam „sudara“ mreže su se tresle na obe strane.

MEKSIKO 1

TOLUKA - PAČUKA 3+

Na poslednjih deset okršaja postizana su najmanje tri pogotka.

ŠPANIJA 1

REAL M. - BARSELONA 4+

Na šest vezanih susreta viđena su barem četiri gola.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal