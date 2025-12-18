DETALJI TRAGEDIJE: U padu aviona stradao poznati sportista
ISPLIVALI su novi detalji strašne tragedije u Severnoj Karolini.
Nekadašnji vozač NASKAR-a Greg Bifl stradao je u avionskoj nesreći koja se dogodila na regionalnom aerodromu u Severnoj Karolini, saopštila je policija. Tačan broj žrtava nije saopšten, ali se sumnja da ih ima više.
Nesreća se dogodila u 10.15 po lokalnom vremenu, kada se manji avion srušio kraj piste u Stejtsvilu.
Snimci sa lica mesta prikazuju gust dim iz olupine letelice koju je zahvatio plamen.
Avion je poleteo sa aerodroma, a potom je pokušao brzo da se vrati, a trenutno se ne zna razlog za tu odluku.
BONUS VIDEO: TAJSON FJURI EKSKLUZIVNO ZA NOVOSTI: Najlepši pileći burger sam jeo u Somboru
Preporučujemo
FUDBALSKI SVET U ŠOKU! Ubijen fudbaler Barselone i njegova žena, a majka ranjena
18. 12. 2025. u 08:40
PUŠI, PIJE I IGRA VIDEO IGRICE: Hrvatski fudbaler uživa u milionima u Saudijskoj Arabiji
18. 12. 2025. u 13:50
TRESE SE TOPČIDERSKO BRDO! Nenad Lalatović se vraća na Marakanu
18. 12. 2025. u 11:20
ŠOK ZA ŠOKOM! Evo zbog čega je puklo između Karlosa Alkaraza i Huan Karlosa Ferera
18. 12. 2025. u 10:35
VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
ZA danas smo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.
17. 12. 2025. u 09:30
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
VIDITE SNIMAK - ŠUTIRAJU GA: Vujadin Savić napadnut u Beogradu - usred tržnog centra (VIDEO)
BIVŠI fudbaler Crvene zvezde navodno je napadnut u jednom tržnom centru u Beogradu.
18. 12. 2025. u 22:08
Komentari (0)