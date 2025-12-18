Ostali sportovi

DETALJI TRAGEDIJE: U padu aviona stradao poznati sportista

Aleksandar Ilić

18. 12. 2025. u 20:43

ISPLIVALI su novi detalji strašne tragedije u Severnoj Karolini.

Nekadašnji vozač NASKAR-a Greg Bifl stradao je u avionskoj nesreći koja se dogodila na regionalnom aerodromu u Severnoj Karolini, saopštila je policija. Tačan broj žrtava nije saopšten, ali se sumnja da ih ima više. 

Nesreća se dogodila u 10.15 po lokalnom vremenu, kada se manji avion srušio kraj piste u Stejtsvilu.

Snimci sa lica mesta prikazuju gust dim iz olupine letelice koju je zahvatio plamen. 

Avion je poleteo sa aerodroma, a potom je pokušao brzo da se vrati, a trenutno se ne zna razlog za tu odluku. 

