DETALJI TRAGEDIJE: U padu aviona stradao poznati sportista

ISPLIVALI su novi detalji strašne tragedije u Severnoj Karolini.

Foto: profimedia

Nekadašnji vozač NASKAR-a Greg Bifl stradao je u avionskoj nesreći koja se dogodila na regionalnom aerodromu u Severnoj Karolini, saopštila je policija. Tačan broj žrtava nije saopšten, ali se sumnja da ih ima više.

Nesreća se dogodila u 10.15 po lokalnom vremenu, kada se manji avion srušio kraj piste u Stejtsvilu.

BREAKING🚨: Plane that crashed in North Carolina confirmed owned by retired NASCAR driver Greg Biffle—the hero who flew hundreds of helicopter rescue and supply missions in Western NC after Hurricane Helene. pic.twitter.com/3piIxY0NDb — MBM Breaking News (@MBMBreakingNews) December 18, 2025

Snimci sa lica mesta prikazuju gust dim iz olupine letelice koju je zahvatio plamen.

Avion je poleteo sa aerodroma, a potom je pokušao brzo da se vrati, a trenutno se ne zna razlog za tu odluku.

