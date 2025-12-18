Svet

RUSIJA I UKRAJINA SU BLIZU CILJA Tramp: Kada god Kijev odugovlači, Moskva se predomisli

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

18. 12. 2025. u 20:41

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp računa na brze korake Kijeva u pravcu rešavanja sukoba u Ukrajini.

РУСИЈА И УКРАЈИНА СУ БЛИЗУ ЦИЉА Трамп: Када год Кијев одуговлачи, Москва се предомисли

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

-Oni se nečemu približavaju, ali se nadam da će Ukrajinci delovati brzo. Nadam se da će Ukrajina delovati brzo, jer je Rusija spremna, rekao je Tramp tokom razgovora sa novinarima u Beloj kući.

On je pritom izneo i svoju verziju, prema kojoj „svaki put kada oni (ukrajinska strana) odugovlače, Rusija se predomisli“.

On je dodao da postoje šanse da se borbena dejstva uskoro okončaju, ali da je moguće i „kasnije“.

-Oni (Rusija i Ukrajina) su blizu cilja (uregulisanja ukrajinskog sukoba), istakao je on.

Kremlj je saopštio da se pripremaju kontakti sa SAD kako bi se utvrdilo koliko se promenio američki plan za rešavanje ukrajinske jrize. Prema podacima Politika, pregovori između predstavnika SAD i Rusije očekuju se ovog vikenda, 20–21. decembra, u Majamiju.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

VELIKA PLAVA RUPA U MORU: Naučnici u strahu posle ispitivanja njenog DNA
Panorama

0 0

VELIKA PLAVA RUPA U MORU: Naučnici u strahu posle ispitivanja njenog DNA

JEDNA od najpoznatijih prirodnih atrakcija na svetu, Velika plava rupa uz obalu Belizea, odavno je simbol prirodne lepote i magnet za turiste i ronioce. Ipak, najnovija naučna analiza njenog dna otkriva zabrinjavajući trend: učestalost i jačina tropskih oluja i uragana u narednim decenijama mogli bi biti znatno veći nego ikada pre. Podaci prikupljeni sa dna ove morske vrtače pružaju naučnicima novi uvid u dugoročne klimatske promene.

19. 12. 2025. u 14:31

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SKANDAL! Hrvatska banka kažnjena sa 1.5 miliona €: Aplikacijom PRENOSILI i ČUVALI sve što je instalirano na mobilnim telefonima korisnika

SKANDAL! Hrvatska banka kažnjena sa 1.5 miliona €: Aplikacijom PRENOSILI i ČUVALI sve što je instalirano na mobilnim telefonima korisnika