RUSIJA I UKRAJINA SU BLIZU CILJA Tramp: Kada god Kijev odugovlači, Moskva se predomisli

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp računa na brze korake Kijeva u pravcu rešavanja sukoba u Ukrajini.

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

-Oni se nečemu približavaju, ali se nadam da će Ukrajinci delovati brzo. Nadam se da će Ukrajina delovati brzo, jer je Rusija spremna, rekao je Tramp tokom razgovora sa novinarima u Beloj kući.

On je pritom izneo i svoju verziju, prema kojoj „svaki put kada oni (ukrajinska strana) odugovlače, Rusija se predomisli“.

On je dodao da postoje šanse da se borbena dejstva uskoro okončaju, ali da je moguće i „kasnije“.

-Oni (Rusija i Ukrajina) su blizu cilja (uregulisanja ukrajinskog sukoba), istakao je on.

Kremlj je saopštio da se pripremaju kontakti sa SAD kako bi se utvrdilo koliko se promenio američki plan za rešavanje ukrajinske jrize. Prema podacima Politika, pregovori između predstavnika SAD i Rusije očekuju se ovog vikenda, 20–21. decembra, u Majamiju.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć