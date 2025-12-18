Svet

RUSI OBNOVILI SARADNJU SA NATO ČLANICOM: "Evropskoj uniji se ne dopada taj sporazum"

Новости онлине

18. 12. 2025. u 20:43

RUSIJA i Norveška obnovile su saradnju u oblasti ribarstva, uprkos protivljenju Evropske unije, saopštio je direktor Rosribolovstva Ilja Šestakov. Prema njegovim rečima, dogovor je postignut na osnovu naučnog pristupa i u interesu obe zemlje

РУСИ ОБНОВИЛИ САРАДЊУ СА НАТО ЧЛАНИЦОМ: Европској унији се не допада тај споразум

Foto: Profimedia

Dogovor o zajedničkom ribolovu u ekonomskim zonama

Sledeće godine naši ribari moći će da obavljaju ribolov i u ruskoj ekonomskoj zoni i u norveškoj, a dogovorili smo se i o drugim uslovima naše zajedničke saradnje - izjavio je Šestakov.

On je naglasio da je Rusija uspela da zaštiti svoje interese, ne povlačeći se pod pritiskom Evropske unije.

Nezadovoljstvo Brisela i spor oko rezervi

Prema Šestakovim rečima, Evropskoj uniji se ne dopada sporazum Moskve i Osla o ribarstvu, posebno zato što Rusija i Norveška zajednički i efikasno upravljaju rezervama bakalara i iverka u svojim ekonomskim zonama.

- EU uvek traži povod da nas ili optuži ili da spreči postizanje ovakvog sporazuma - rekao je on.

Izvor upoznat sa razgovorima potvrdio je za RIA Novosti da su strane usaglasile obime ulova u Barencovom moru na osnovu naučnih procena ruske strane.

Sankcije, pretnje kontramerama i novi pregovori

Evropska unija je 20. maja uvrstila ruske ribarske kompanije - Norebo - i - Murman Sifud - na sankcionu listu, nakon čega je Norveška uvela ograničenja za njihove ribarske brodove.

Šestakov je krajem avgusta upozorio da će Rusija uvesti recipročne mere ako Norveška ne ukine, kako je naveo, neosnovane zabrane. Početkom novembra Rosribolovstvo je najavilo i pripremu predsedničkog ukaza kao odgovor na te mere, sa rokom do 1. januara.

Ipak, 8. decembra započeti su novi pregovori između ruske i norveške delegacije, pri čemu će se, po odluci Moskve, razgovarati isključivo o ukupno dozvoljenim ulovima i raspodeli kvota u Barencovom i Norveškom moru.

Decenije zajedničkog upravljanja resursima

Mešovita rusko-norveška komisija za ribarstvo osnovana je 1976. godine radi racionalnog korišćenja vodenih bioloških resursa. Komisija svake godine utvrđuje kvote i ukupno dozvoljene ulove, reguliše ribolov i razmenjuje naučne podatke, što ovaj mehanizam čini jednim od najstarijih i najstabilnijih oblika bilateralne saradnje dve zemlje.

