RUSI OBNOVILI SARADNJU SA NATO ČLANICOM: "Evropskoj uniji se ne dopada taj sporazum"
RUSIJA i Norveška obnovile su saradnju u oblasti ribarstva, uprkos protivljenju Evropske unije, saopštio je direktor Rosribolovstva Ilja Šestakov. Prema njegovim rečima, dogovor je postignut na osnovu naučnog pristupa i u interesu obe zemlje
Dogovor o zajedničkom ribolovu u ekonomskim zonama
Sledeće godine naši ribari moći će da obavljaju ribolov i u ruskoj ekonomskoj zoni i u norveškoj, a dogovorili smo se i o drugim uslovima naše zajedničke saradnje - izjavio je Šestakov.
On je naglasio da je Rusija uspela da zaštiti svoje interese, ne povlačeći se pod pritiskom Evropske unije.
Nezadovoljstvo Brisela i spor oko rezervi
Prema Šestakovim rečima, Evropskoj uniji se ne dopada sporazum Moskve i Osla o ribarstvu, posebno zato što Rusija i Norveška zajednički i efikasno upravljaju rezervama bakalara i iverka u svojim ekonomskim zonama.
- EU uvek traži povod da nas ili optuži ili da spreči postizanje ovakvog sporazuma - rekao je on.
Izvor upoznat sa razgovorima potvrdio je za RIA Novosti da su strane usaglasile obime ulova u Barencovom moru na osnovu naučnih procena ruske strane.
Sankcije, pretnje kontramerama i novi pregovori
Evropska unija je 20. maja uvrstila ruske ribarske kompanije - Norebo - i - Murman Sifud - na sankcionu listu, nakon čega je Norveška uvela ograničenja za njihove ribarske brodove.
Šestakov je krajem avgusta upozorio da će Rusija uvesti recipročne mere ako Norveška ne ukine, kako je naveo, neosnovane zabrane. Početkom novembra Rosribolovstvo je najavilo i pripremu predsedničkog ukaza kao odgovor na te mere, sa rokom do 1. januara.
Ipak, 8. decembra započeti su novi pregovori između ruske i norveške delegacije, pri čemu će se, po odluci Moskve, razgovarati isključivo o ukupno dozvoljenim ulovima i raspodeli kvota u Barencovom i Norveškom moru.
Decenije zajedničkog upravljanja resursima
Mešovita rusko-norveška komisija za ribarstvo osnovana je 1976. godine radi racionalnog korišćenja vodenih bioloških resursa. Komisija svake godine utvrđuje kvote i ukupno dozvoljene ulove, reguliše ribolov i razmenjuje naučne podatke, što ovaj mehanizam čini jednim od najstarijih i najstabilnijih oblika bilateralne saradnje dve zemlje.
Preporučujemo
Papa otpustio kardinala koji je Čarlija Kirka zvao "modernim svetim Pavlom"
18. 12. 2025. u 22:21
SKANDAL U POLjSKOM PARLAMENTU: "Doviđenja, debili" (VIDEO)
18. 12. 2025. u 21:49
ŠTA SE OVO DEŠAVA U BRISELU? EU ubeđuje Belgiju da prihvati plan koji bi razbesneo Rusiju, vode se razgovori van glavne sale samita
EVROPSKA komisija i Belgija trenutno vode intenzivne razgovore van glavne sale samita kako bi usaglasile najosetljivije delove plana Evropske unije za korišćenje 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine, reklo je za Politiko pet diplomata i zvaničnika EU upoznatih sa tokom pregovora.
18. 12. 2025. u 16:38
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)