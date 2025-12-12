"BIH JE EKSPERIMENT" Željka Cvijanović o stanju u zemlji - "Stranac donosi zakone umesto domaćih političara"

SRPSKI član Predsedništva BiH Željka Cvijanović istakla je danas u Zagrebu da BiH nema suverenitet čim neki stranac može da nameće zakone i rešenja, umesto domaćih političkih lidera.

- Jedan od problema u BiH jeste što neko donosi zakone umesto domaćih lidera. To nije bilo zamišljeo u Dejtonu i to ne postoji nigde - poručila je Cvijanović na Međunarodnoj konferenciji "30 godina nakon Dejtona, otvaranje puta lokalnim rešenjima", prenosi RTRS.

Ona je navela da je BiH definitivno "bila i ostala eksperiment".

- Eksperimentalno se delovalo prema njoj. U Dejtonskom sporazumu ne piše da visoki predstavnik može donositi i nametati zakone. Ne može me niko ubediti da uspešna država može biti sa takvim intervencionizmom - istakla je Cvijanović.

Podsetila je da bez konsenzusa niko od tri člana Predsedništva BiH ne može da govori bilo gde u svetu, što, kako je navela, sada nije slučaj.

