"BIH JE EKSPERIMENT" Željka Cvijanović o stanju u zemlji - "Stranac donosi zakone umesto domaćih političara"
SRPSKI član Predsedništva BiH Željka Cvijanović istakla je danas u Zagrebu da BiH nema suverenitet čim neki stranac može da nameće zakone i rešenja, umesto domaćih političkih lidera.
- Jedan od problema u BiH jeste što neko donosi zakone umesto domaćih lidera. To nije bilo zamišljeo u Dejtonu i to ne postoji nigde - poručila je Cvijanović na Međunarodnoj konferenciji "30 godina nakon Dejtona, otvaranje puta lokalnim rešenjima", prenosi RTRS.
Ona je navela da je BiH definitivno "bila i ostala eksperiment".
- Eksperimentalno se delovalo prema njoj. U Dejtonskom sporazumu ne piše da visoki predstavnik može donositi i nametati zakone. Ne može me niko ubediti da uspešna država može biti sa takvim intervencionizmom - istakla je Cvijanović.
Podsetila je da bez konsenzusa niko od tri člana Predsedništva BiH ne može da govori bilo gde u svetu, što, kako je navela, sada nije slučaj.
(Tanjug)
