DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 13. DECEMBAR: Blizance očekuje uspeh u karijeri, Strelca isplativ ugovor, Vodoliju bolja finansijska situacija
SAZNAJTE šta vas u subotu, 13. decembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Merkur u komunikativnom Strelcu i Pluton u kući društvenog života donose vam više izlazaka i viđanja s prijateljima, ali i novac, rast ugleda i pozicije u društvu, kao i popularnost preko neke javne delatnosti.
Bik (21. 4 - 21. 5)
Pluton, simbol moći i novca, u kući karijere a Merkur u kući finansija donose vam mogućnsoti za zaradu i napredovanje u karijeri, pogotovo preko zanimanja koja podrazumevaju vaše prisustvo u javnosti.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Vaš vladalac Merkur koji upravlja i vašim privatnim životom obrazuje sekstil sa Plutonom u devetoj kući donoseći vam napredovanje u karijeri, uspeh u privatnom biznisu, inostranstvu, na ispitima, s pravnom dokumentacijom.
Rak (22. 6 - 22. 7)
Sekstil Plutona u vašoj kući finansija i Merkura u kući posla donosi vam sjajne prilike za uvećanje prihoda preko privatnog biznisa, ali i mogućnost da završite nešto u vezi sa nasledstvom, podelom bračne imovine, stipendijom.
Lav (23. 7 - 22. 8)
Merkur u kući ljubavi i kreativnosti pravi sekstil sa Plutonom u kući partnerstva i braka, donoseći vam susret sa harizmatičnom, interesantnom osobom, koji može da preraste i u ozbiljnu vezu. Nesanica.
Devica (23. 8 - 22. 9)
Vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašom karijerom, u kući privatnog života obrazuje sekstil sa Plutonom, planetom moći i novca, u šestoj kući donoseći vam uspeh u poslu i napredovanje u karijeri. Smanjite unos šećera.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Pluton, koji upravlja vašim ljubavnim ali i poslovnim životom, i Merkur, planeta dogovora, prave prijateljski aspekt koji vam donosi uvećanje prihoda i uspeh u privatnom biznisu, a slobodnim Vagama i priliku za ljubavnu priču preko mreže.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Vaš vladalac Pluton u kući privatnog života pravi sekstil sa Merkurom u kući finansija donoseći vam uspeh i uvećanje prihoda preko nekretnina, samostalne delatnosti, alimentacije, stipendije, podele imovine, pravnih procesa.
Strelac (23. 11 - 21. 12)
Merkur u vašem znaku obrazuje sekstil sa Plutonom u kući dogovora donoseći vam potpisivanje ugovora o isplativom poslu, kraća putovanja, bolju komunikaciju sa rođacima. Uspeh na ispitima, stručno usavršavanje.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
Pluton, planeta novca u kući finansija pravi sjajan aspekt sa Merkurom u kući intuicije i inspiracije donoseći vam nove poslovne ideje i uvećanje prihoda preko kreativnih zanimanja, pravnih pitanja, saradnje sa strancima, stipendije.
Vodolija (21. 1 - 19. 2)
Sekstil Merkura u kući novca i Plutona u vašem znaku donosi vam finansijski uspeh i napredovanje u karijeri naročito preko društvenog angažmana, prijatelja, IT sektora, nekonvencionalnih vidova zarade, stranaca.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Sekstil Merkura u kući karijere i Plutona u kući podsvesti i inspiracije donosi vam uspešne dogovore s osobama na položaju, napredovanje na poslu i zaradu preko neke kreativne delatnosti, umetnosti, medicine, farmacije.
