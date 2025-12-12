VATROGASCI MORALI DA EVAKUIPŠU STANARE Veliki požar na Zvezdari: Kuća u plamenu, intervencija 4 ekipe VSJ
VEČERAS oko 19:40 časova izbio je požar u porodičnoj kući u Prvomajskoj ulici na Zvezdari.
Na lice mesta poslati su pripadnici VSJ Zvezdara i Voždovac, 16 vatrogasaca – spasioca sa 4 vozila.
Vatrogasci su na licu mesta u 19:46 časova ustanovili da je požar u prizemlju kuće. Tri osobe su se nalazila na terasi na spratu kuće u delu koji nije zahvaćen požarom. Na lice mesta je upućena ekipa Eelektrodistirbucije Beograd.
EVAKUISANE TRI OSOBE
Prema prvim nezvaničnim informacijama, zapalile su se stvari pored ulaznih vrata. VSJ je evakuisala sve tri osobe.
Požar je lokalizovan u 20:05 časova.
Jedno od evakuisanih lica se požalilo na otežano disanje. Na lice mesta upućena ekipa Hitne pomoći. Intervencija završena u 20:54 časova.
(Blic.rs)
