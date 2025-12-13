RAZBIJENA MREŽA KOJA JE KRALA LUKSUZNE AUTOMOBILE: Uhapšeno osam osoba, od kojih su dvojica vođa kriminalne organizacije
FRANCUSKA žandarmerija razbila je kriminalnu mrežu koja se bavila krađom luksuznih automobila i oružja u Švajcarskoj, i uhapsila osam osoba, prenose danas francuski mediji.
Koordinirana operacija žandarmerije izvršena je u utorak u departmanima En, Drom, Gar i Ero i rezultirala je hapšenjem vođa mreže, prenela je televizija BFM.
Među uhapšenima su i dvojica vođa kriminalne organizacije. Švajcarske vlasti su u junu upozorile francuske službe da u departmanu En deluju aktivni timovi ove organizacije.
U saradnji sa švajcarskim vlastima, francuski istražitelji su ustanovili da je nekoliko vođa grupe delovalo iz zatvora, a drugi iz inostranstva. Kako se navodi, pljačkaši su regrutovani preko društvenih mreža.
Ova kriminalna mreža izvela je 12 pljački prodavnica oružja, i ukrala 37 luksuznih automobila. Bez obzira na izvršena hapšenja, istraga o ovom slučaju se nastavlja u saradnji sa agencijom Evropol, prenela je BFM.
(Tanjug)
