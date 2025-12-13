RADNIČKI BEZ TRIJUMFA DRUGI MEČ ZA REDOM NA "ČIKA DAČI": Kragujevčani nakon poraza od Partizana remizirali sa Javorom
Fudbaleri Radničkog i Javora remizirali su danas 1:1 u Kragujevcu u meču 19. kola Superlige Srbije.
Radnički je sad deseti sa 21 bodom i utakmicom manje, Javor je 11. sa istim brojem bodova.
Ester Sokler je doveo domaće u vođstvo u 30. minutu. Izjednačio je Bubakari Dukure u 71. minutu.
Radnički u sredu dočekuje Čukarički u zaostalom meču, Javor će u narednom kolu biti domaćin Vojvodini.
