Fudbal

RADNIČKI BEZ TRIJUMFA DRUGI MEČ ZA REDOM NA "ČIKA DAČI": Kragujevčani nakon poraza od Partizana remizirali sa Javorom

Filip Milošević

13. 12. 2025. u 16:20

Fudbaleri Radničkog i Javora remizirali su danas 1:1 u Kragujevcu u meču 19. kola Superlige Srbije.

РАДНИЧКИ БЕЗ ТРИЈУМФА ДРУГИ МЕЧ ЗА РЕДОМ НА ЧИКА ДАЧИ: Крагујевчани након пораза од Партизана ремизирали са Јавором

Foto: ATA images

Radnički je sad deseti sa 21 bodom i utakmicom manje, Javor je 11. sa istim brojem bodova.

Ester Sokler je doveo domaće u vođstvo u 30. minutu. Izjednačio je Bubakari Dukure u 71. minutu.

Radnički u sredu dočekuje Čukarički u zaostalom meču, Javor će u narednom kolu biti domaćin Vojvodini.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

BIO JE MILJENIK ŽENA: Gde je danas Nebojša Bakočević?
Poznati

0 0

BIO JE MILjENIK ŽENA: Gde je danas Nebojša Bakočević?

TOKOM osamdesetih i početkom devedesetih Nebojša Bakočević bio je omiljeni glumac svake žene, a onda se iznenada povukao iz javnosti. Nakon više manjih uloga, u "Bošku Buhi" je igrao Dragutina Miloševića Čikala, da tada je tumačio sve važnije i veće uloge. Među najzapaženijima su one u "Zaboravljenima", "Kako je propao rokenrol", "Crnom bombarderu"...

13. 12. 2025. u 08:15

KRIZA NA STAMFORD BRIDŽU: Čelsi u ozbiljnim problemima pred gostovanje jedne od najrazigranijih ekipa Premijer lige
Tip fudbal

0 1

KRIZA NA "STAMFORD BRIDžU": Čelsi u ozbiljnim problemima pred gostovanje jedne od najrazigranijih ekipa Premijer lige

Posle bolnog poraza u Bergamu i serije skromnih rezultata u Premijer ligi, Čelsi se vraća na „Stamford bridž“ sa jasnim ciljem, prekinuti loš niz i održati korak sa ekipama iz vrha. Međutim, protivnik koji dolazi u London je trenutno jedan od najneprijatnijih u prvenstvu, Everton Dejvida Mojesa koji na krilima četiri pobede u poslednjih pet kola dolazi u prestonicu.

13. 12. 2025. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PREKO NOĆI JE NESTALO Bobi propao biznis

"PREKO NOĆI JE NESTALO" Bobi propao biznis