Fudbal

VOJVODINA IZNENADILA: Novosađani remizirali sa OFK Beogradom nakon pobede nad Zvezdom

Танјуг

13. 12. 2025. u 19:29

FUDBALERI Vojvodine i OFK Beograda odigrali su danas u Novom Sadu nerešeno 0:0 u meču 19. kola Superlige Srbije.

ВОЈВОДИНА ИЗНЕНАДИЛА: Новосађани ремизирали са ОФК Београдом након победе над Звездом

FOTO: N.Mihajlović

Domaća ekipa je na početku meča imala dve prilike preko Lazara Ranđelovića u 7. i 18. minutu, ali je golman "romantičara" Balša Popović odbranio oba pokušaja.

Fudbaler gostiju Aleksej Vukičević je u 32. minutu imao šansu da dovede beogradsku ekipu do prednosti, ali je golman Vojvodine Dragan Rosić sačuvao gol.

Vojvodina je u 40. minutu zapretila preko Milutina Vidosavljevića koji je uputio šut u okvir gola.

Obe ekipe su pred kraj meča imale po još jednu priliku, prvo je fudbaler OFK Beograda Džej Enem u 87. minutu šutirao pored gola, a zatim je četiri minuta kasnije bio neprecizan i napadač Novosađana Džon Meri.

Vojvodina se nalazi na trećem mestu na tabeli Superlige Srbije sa 37 bodova, dok je OFK Beograd na osmoj poziciji sa 25.

U sledećem kolu, Vojvodina će gostovati Javoru, a "romantičari" će se dočekati TSC.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

BIO JE MILJENIK ŽENA: Gde je danas Nebojša Bakočević?
Poznati

0 0

BIO JE MILjENIK ŽENA: Gde je danas Nebojša Bakočević?

TOKOM osamdesetih i početkom devedesetih Nebojša Bakočević bio je omiljeni glumac svake žene, a onda se iznenada povukao iz javnosti. Nakon više manjih uloga, u "Bošku Buhi" je igrao Dragutina Miloševića Čikala, da tada je tumačio sve važnije i veće uloge. Među najzapaženijima su one u "Zaboravljenima", "Kako je propao rokenrol", "Crnom bombarderu"...

13. 12. 2025. u 08:15

KRIZA NA STAMFORD BRIDŽU: Čelsi u ozbiljnim problemima pred gostovanje jedne od najrazigranijih ekipa Premijer lige
Tip fudbal

0 1

KRIZA NA "STAMFORD BRIDžU": Čelsi u ozbiljnim problemima pred gostovanje jedne od najrazigranijih ekipa Premijer lige

Posle bolnog poraza u Bergamu i serije skromnih rezultata u Premijer ligi, Čelsi se vraća na „Stamford bridž“ sa jasnim ciljem, prekinuti loš niz i održati korak sa ekipama iz vrha. Međutim, protivnik koji dolazi u London je trenutno jedan od najneprijatnijih u prvenstvu, Everton Dejvida Mojesa koji na krilima četiri pobede u poslednjih pet kola dolazi u prestonicu.

13. 12. 2025. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
CECA ME ZVALA DA ŽIVIM KOD NJE: Slađa Alegro završila na ulici, kuća stradala u poplavi

"CECA ME ZVALA DA ŽIVIM KOD NjE": Slađa Alegro završila na ulici, kuća stradala u poplavi