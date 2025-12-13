VOJVODINA IZNENADILA: Novosađani remizirali sa OFK Beogradom nakon pobede nad Zvezdom

FUDBALERI Vojvodine i OFK Beograda odigrali su danas u Novom Sadu nerešeno 0:0 u meču 19. kola Superlige Srbije.

FOTO: N.Mihajlović

Domaća ekipa je na početku meča imala dve prilike preko Lazara Ranđelovića u 7. i 18. minutu, ali je golman "romantičara" Balša Popović odbranio oba pokušaja.

Fudbaler gostiju Aleksej Vukičević je u 32. minutu imao šansu da dovede beogradsku ekipu do prednosti, ali je golman Vojvodine Dragan Rosić sačuvao gol.

Vojvodina je u 40. minutu zapretila preko Milutina Vidosavljevića koji je uputio šut u okvir gola.

Obe ekipe su pred kraj meča imale po još jednu priliku, prvo je fudbaler OFK Beograda Džej Enem u 87. minutu šutirao pored gola, a zatim je četiri minuta kasnije bio neprecizan i napadač Novosađana Džon Meri.

Vojvodina se nalazi na trećem mestu na tabeli Superlige Srbije sa 37 bodova, dok je OFK Beograd na osmoj poziciji sa 25.

U sledećem kolu, Vojvodina će gostovati Javoru, a "romantičari" će se dočekati TSC.

