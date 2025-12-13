VOJVODINA IZNENADILA: Novosađani remizirali sa OFK Beogradom nakon pobede nad Zvezdom
FUDBALERI Vojvodine i OFK Beograda odigrali su danas u Novom Sadu nerešeno 0:0 u meču 19. kola Superlige Srbije.
Domaća ekipa je na početku meča imala dve prilike preko Lazara Ranđelovića u 7. i 18. minutu, ali je golman "romantičara" Balša Popović odbranio oba pokušaja.
Fudbaler gostiju Aleksej Vukičević je u 32. minutu imao šansu da dovede beogradsku ekipu do prednosti, ali je golman Vojvodine Dragan Rosić sačuvao gol.
Vojvodina je u 40. minutu zapretila preko Milutina Vidosavljevića koji je uputio šut u okvir gola.
Obe ekipe su pred kraj meča imale po još jednu priliku, prvo je fudbaler OFK Beograda Džej Enem u 87. minutu šutirao pored gola, a zatim je četiri minuta kasnije bio neprecizan i napadač Novosađana Džon Meri.
Vojvodina se nalazi na trećem mestu na tabeli Superlige Srbije sa 37 bodova, dok je OFK Beograd na osmoj poziciji sa 25.
U sledećem kolu, Vojvodina će gostovati Javoru, a "romantičari" će se dočekati TSC.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
KAKVA UTAKMICA U HUMSKOJ: Partizan preživeo Napredak i pobegao Zvezdi pet bodova (FOTO/VIDEO)
13. 12. 2025. u 20:30 >> 20:31
HIT NAD HITOVIMA! Borusija zapevala Indiru Radić, pa oduševila balkan (VIDEO)
13. 12. 2025. u 12:40
TEŽAK ŠAMAR ZA RUSIJU: Ovome se niko nije nadao
13. 12. 2025. u 08:26
TUGA U DOMU ZVEZDANA TERZIĆA: Preminuo otac generalnog direktora FK Crvena zvezda
13. 12. 2025. u 13:23
KRIZA NA "STAMFORD BRIDžU": Čelsi u ozbiljnim problemima pred gostovanje jedne od najrazigranijih ekipa Premijer lige
Posle bolnog poraza u Bergamu i serije skromnih rezultata u Premijer ligi, Čelsi se vraća na „Stamford bridž“ sa jasnim ciljem, prekinuti loš niz i održati korak sa ekipama iz vrha. Međutim, protivnik koji dolazi u London je trenutno jedan od najneprijatnijih u prvenstvu, Everton Dejvida Mojesa koji na krilima četiri pobede u poslednjih pet kola dolazi u prestonicu.
13. 12. 2025. u 07:30
AUSTRIJA JE ZAPANjENA: Evo šta su "delije" upravo uradile u Gracu (FOTO/VIDEO)
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč "delije" su iznenadile lokalnu javnost.
11. 12. 2025. u 17:18 >> 17:40
PEJAKOVIĆ: Srbi su skupo platili LAŽ o Jugoslaviji, koja traje od '45 i plaćaćemo je još
GLUMAC Nikola Pejaković oduševljava publiku širom regiona ulogom Momčila u seriji "Tvrđava", koja se bavi ratnim devedesetim i raspadom nekadašnje države Jugoslavije.
13. 12. 2025. u 15:33
Komentari (0)