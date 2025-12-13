KLJUČNE PORUKE VUČIĆA IZ NIŠA: Investicije za budućnost i u budućnost - investicije za našu decu (FOTO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić završio je juče popodne dvodnevnu posetu Nišu, ali i čitavom okrugu na jugu Srbije. Investicije i pogled za budućnost i u budućnost - poruka je kojoj bi se možda najbolje mogla opisati ova više nego produktivna poseta predsednika Srbije jugu naše zemlje.

Foto: Novosti

Kompanije koje menjaju mapu Srbije

Predsednik Vučić u prethodna dva dana prisustvovao je svečanom otvaranju fabrike italijanske grupacije Ariston Climate Solutions, obišao logističko-industrijski park CTPark i proizvodni pogon kompanije Palfinger. Vučić je obišao i fabriku za proizvodnju elektronskih elemenata Integrated Micro-Electronics kompaniju za proizvodnju prehrambenih prozvoda Yumis, kompaniju za proizvodnju sklopova i delova mašina za reciklažu TZR Recycling Industry i fabriku za proizvodnju i površinski tretman plastičnih komponenti za automobile Yusei Machinery.

Ova predsednikova poseta samo je potvrdila nastavak industrijske ekspanzije u gradu i regionu, dolazak novih investicija i ambiciju lokalne privrede da podigne plate i stvori uslove za povratak radne snage iz inostranstva.

Investitori koji dolaze da dugo ostanu u našoj zemi

Ono što se izdvaja iz ovih poseta, pored nesagledivih beneficija koje donosi otvaranje novih radnih mesta, jeste predsednikova poruka da su u pitanju kompanije koje u našu zemlju dolaze kako bi u njoj ostale dugo - što je ključno za dalji napredak i razvoj kako ovog okruga, tako i čitavog juga Srbije.

"Palfinger je austrijsko ime priznato u svetu. Lepa je i važna ova njihova fabrika u Nišu. Ovakve kompanije dolaze dugo da ostanu i za nas je važno da ih privučemo u našu zemlju. Time obezbeđujemo poslove za ljude iz Niša i okoline, bolji život za njihove porodice, ali i ubrzani rast celog grada.

Sada rade i na širenju proizvodnje, a njihov trening centar predstavlja budućnost za kompaniju, ali i pokazni sistem za dualno obrazovanje uopšte. Mi smo bili pioniri u regionu po pitanju dualnog obrazovanja i radujemo se ovakvim trening centrima širom Srbije.

Zahvalan sam prijateljima iz Palfinger-a na poverenju i investicijama koje donose konkretne rezultate. Srbija ostaje pouzdan partner i dom za sve koji žele da rade, stvaraju i napreduju zajedno sa nama", istakao je Vučić nakon obilaska kompanije Palfinger.

Zbog značajnog ulaganja u Srbiju, Vučić se zahvalio nakon ceremonije otvaranja fabrike „Ariston Climate Solutions“ u Nišu.

- Srećan sam što smo jednog ovakvog investitora uspeli da dovedemo. Izuzetna mi je čast što sa vama svedočim otvaranju fabrike u Nišu, koja je simbol iskrenog i istinskog prijateljstva između Srbije i Italije. Ova fabrika nije samo prozvodni objekat, ona je izraz jedne vizije održive budućnosti. Na preko 30 hiljada kvadratnih metara proizvodnog prostora, doneće pristojne plate porodicama u Nišu. Važno nam je da nastavimo sa privlačenjem italijanskih investitora. Ovo su investicije za budućnost i u budućnost, investicije za našu decu koje će doneti mnogo više ulaganja u sve sfere društvenog života. Čestitam Nišlijama i svima na jugu Srbije. Beskrajno sam zahvalan što ste doneli odluku da ulažete u ovom delu Srbije - naveo je Vučić.

Kada je u pitanju kompanija Ariston, plan za početak serijske proizvodnje delova za pumpe predviđen je za drugi kvartal 2026. Fabrika je projektovana da zaposli oko 300 radnika, pri čemu je u narednih 15 dana planirano da u pogon stupi 154 nova radnika da bi ukupno bilo 300 zaposlenih.

Predsednik je istakao da projekti poput ovog menjaju krvnu sliku Niša.

On je rekao da bi voleo da se sledeći put sastane sa predstavnicima Aristona na otvaranju možda njihove treće fabrike u Srbiji ili proširenja fabrike u Nišu.

- Ovo su investicije za budućnost, investicije za našu decu koje će doneti mnogo više ulaganja u sve sfere društvenog života - kazao je predsednik.

"Prosečna plata u Nišu biće 1000 evra"

Prilikom obilaska završnih radova u logističko-industrijskom CTPark-u, Vučić je izjavio da će u narednih pet godina tu raditi 800 ljudi. Istakao je i da očekuje da prosečna plata u Nišu do decembra sledeće godine bude 1.000 evra.

Vučić je ukazao da je CTPark izgradio više od 700.000 kvadrata u šest gradova u Srbiji i dodao da su za to investirali više od 360 miliona evra.

- Mi već sada vidimo povratak penzionera, sredovečnih ljudi i malim delom mladih ljudi. Da bi se mladi i sredovečni vraćali moraju da budu još veće mogućnosti za biznis, jače i snažnije izražene - naveo je.

Vučić je prilikom dvodnevne posete Nišu obišao i fabriku Yusei Machinery i tom prilikom istakao da je država subvencijama pomogla tu fabriku, da se ponosi time što pomaže subvencijama i da će nastaviti na taj način ljudima da obezbeđuje posao i plate.

On je izrazio zadovoljstvo jer će Kinezi da povećaju broj zaposlenih.

- U ovom trenutku radi 165 ljudi - naveo je Vučić i dodao da je planirano da bude zaposleno još ljudi u narednom periodu, a ukupno 450.

Prilikom obilaska kompanije Yumis, predsednik Vučić istakao je da je danas u Nišu 21.000 ljudi više zaposlena nego pre 10-12 godina, a da je 51.000 manje nezaposlenih u Nišavskom okrugu.

- I dalje nisam zadovoljan i dalje se borim. Oni su vlast u najvećoj opštini u Nišu, Medijani - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje o optužbama blokadera:

- Kog su investitora doveli? Jednog mi recite. Nula naravno. A neki tamo Vučić doveo je 11 fabrika u Niš. U našoj zemlji je stopa nezaposlenosti najniža, kao i stopa javnog duga, a pogledajte šta se dešava u najvećim ekonomijama u svetu - dodao je srpski predsednik.

"Snažna vojska tera agresora"

Učinićemo sve da srpska vojska bude dovoljno snažna kako bi bila odvraćajući faktor za svakog od potencijalnih agresora i kako bi se u Srbiji sačuvali mir i stabilnost. Mi ne volimo da toliko govorimo, ali znamo šta moramo da uradimo da bismo za sve one koji prave neprincipijelne vojne saveze u okruženju bili "tvrd orah" i kako bismo čuvali mir za budućnost naše dece. Želimo da jedanput preskočimo sve sukobe".

Ovu jasnu poruku poslao je predsednik države Aleksandar Vučić prilikom obilaska kasarne "Mija Stanimirović" u Nišu, i istakao da je u složenom okruženju, uzavreloj geopolitičkoj situaciji i nelakoj regionalnoj situaciji, popuna jedinica naše armije bolja nego prethodnih godina.

Vučić je naveo da je Vojska Srbije najpopularnija institucija, kao i da su popune hrane u odbrambenim snagama na nivou od 100 odsto i da su veoma velike rezerve goriva, neke i preko 100 odsto, a da je jedino kerozin nešto ispod, ali i da se to rešava. Dodao je da je veoma dobra popuna i ubojnih sredstava, kao i da popuna specijalnih jedinica nikada nije bila kao sada.

Predsednik je istakao je da nabavljamo naoružanje, da je u četvrtak stigla velika pošiljka, ali da "ne govorimo o tome".

Naveo je, između ostalog i da je sve obezbeđeno za vraćanje obaveznog vojnog roka:

- Imamo više od 100.000 pari čizama, imamo 100 odsto za kompletnu ratnu vojsku. Sve to je tehnika, što se parama može nabaviti već smo uradili - istakao je Vučić.

- Problem je trka u savremnom naoružanju i trka sa ljudstvom. Zato svi sada uvode vojne rokove, od Šveđana do Hrvata, ali kod nas je to uvek neko filozofsko pitanje. Ubrzavamo proces, biće uskoro - dodao je predsednik.

Trebaće vremena, ali će Niš sustići Beograd i Novi Sad

Pored svih otvorenih novih pogona fabrika, novih investitora ili proširenja kapaciteta proizvodnih pogona onih koji su već radili u Nišu i ovom delu juga Srbije, pored otvaranja novih radnih mesta koja su od izuzetnog značaja za porodice u ovom gradu, ali i koja, baš kao što je predsednik istakao menjaju krvnu sliku ovoga grada, za Nišlije naročito je važna predsednikova poruka da će ovaj grad u jednom momentu uhvatiti priključak sa Beogradom i Novim Sadom. Za tako nešto biće potrebno vreme, ali će Nišlije taj momenat dočekakati.

- Još 30 godina će biti potrebno da se ogroman novac sliva sa severa Republike ovde ali će onda Niš da uhvati priključak sa Novim Sadom i Beogradom - rekao je Vučić, a prilikom odgovora na napade neodgovornih ljudi iz opozicije, istakao i da je njegova procena realna, da Niš ima ogromnu razvojnu šansu i potencijal, te da on najbolje zna kako stvari funkcionišu.

foto: Novosti

- Niš je zaostajao 100 godina pod njima, a preteći će Beograd i Novi Sad za 30 godina. Niš sada već ima 900 evra, a dok su oni vladali ovim gradom imao je 300. Ja sam samo racionalan i znam koliko para ide u Beograd i Novi Sad, znam koliko para proizvode, pogledajte samo budžet. A mi sipamo toliko novca u Niš, da bi on smanjivao tu razliku. Samo da razumete kako ozbiljni ljudi govore - rekao je Vučić u dodao:

- Ja mislim da Niš ima ogromnu razvojnu šansu i potencijal. To da se to menja za godinu dana - ajte nemojte da budete neozbiljni. Ja to odlično poznajem i znam šta može, a šta ne može. I ja kad dajem izjave, ja dajem ozbiljne izjave - zaključio je srpski predsednik.