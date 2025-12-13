ČINI SE KRIZA JE PROŠLOST: Liverpul pobedio Brajton u Premijer ligi!

DELUJE da je kriza prošlost kad je Liverpul u pitanju. Crveni su na "Enfildu" savladali Brajton sa 2:0 u 16. kolu Premijer lige.

FOTO: Tanjug/AP/Jon Super

Bio je ovo drugi vezani trijumf izabranika Arnea Slota. Nakon što je pobeđen Inter u Ligi šampiona (1:0), ove subote su pali i "galebovi".

Polako ali sigurno Liveprul vraća šampionski obris, iako je to još daleko od savreše igre, no za navijače engleskog velikana važno je da se pobeđuje.

Posle nesuglasica u tim se vratio Mohamed Salah i pokazao koliko je važan. On je meč počeo na klupi, ali priliku je dobio u 26. minutu kad je zamenio povređenog Džoa Gomeza.

Kad je utakmica u pitanju, bolje nije mogla da počne po Crvene. Već u 1. minutu Hugo Ekitike je pogodio za vođstvo. Isti igrač je u 60. minutu duplirao prednost i to posle asistencije Egipćanina.

Do kraja susreta rezultat se nije menjao, pa je Liverpul osvojio tri važna boda i vratio se u trku za mesta koja vode u Ligu šampiona.

Ovaj tim je trenutno šest na tabeli sa 26 bodova. Toliko ima i Kristal Palas, dok je četvrtoplasirani Čelsni na 28. Aston Vila je treća sa 30, Mančester siti ima 31, a vodeći Arsenal 33.

