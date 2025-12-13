INTERNACIONALNA SMOTRA STONOTENISERA U NOVOM SADU: Vreme je za memorijalni ekipni međunarodni turnir Zoran M. Vučević
U ponedeljak 15. decembra, u stonoteniskoj sali „Spens-a“ , biće održan četvrti po redu međunarodni memorijalni turnir "Zoran M. Vučević" u znak sećanja na jednog od osnivača STK Novi Sad.
Pored srpskog šampiona, ekipe Novog Sada, učestvovaće i šampion Rusije, UGMK iz Jekaterinburga i rumunska Dumbrovica iz Temišvara.
Najpre će se u 14 časova odmeriti Novi Sad i Dumbrovita, u 15 časova je meč Dumbrovita – UGMK a u 16 časova Novi Sad – UGMK.
Svečano zatvaranje turnira i uručivanje medalja i pehara je u 17.30 časova.
Turnir će biti odigran po novom olimpijskom sistemu sa dva miks tima, juniorski i seniorski tim, muško - ženski par, ukupno pet partija, gde se svaka partija igra do tri seta, odnosno broji se svih 15 setova za ukupan rezultat, pri čemu poslednji poen je 11. poen u setu, dakle nema na razliku.
