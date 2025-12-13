Ostali sportovi

INTERNACIONALNA SMOTRA STONOTENISERA U NOVOM SADU: Vreme je za memorijalni ekipni međunarodni turnir Zoran M. Vučević

Slobodan Bajić

13. 12. 2025. u 20:07

U ponedeljak 15. decembra, u stonoteniskoj sali „Spens-a“ , biće održan četvrti po redu međunarodni memorijalni turnir "Zoran M. Vučević" u znak sećanja na jednog od osnivača STK Novi Sad.

ИНТЕРНАЦИОНАЛНА СМОТРА СТОНОТЕНИСЕРА У НОВОМ САДУ: Време је за меморијални екипни међународни турнир Зоран М. Вучевић

Plakat

Pored srpskog šampiona, ekipe Novog Sada, učestvovaće i šampion Rusije, UGMK iz Jekaterinburga i rumunska Dumbrovica iz Temišvara.

Najpre će se u 14 časova odmeriti Novi Sad i Dumbrovita, u 15 časova je meč Dumbrovita – UGMK a u 16 časova Novi Sad – UGMK.

Svečano zatvaranje turnira i uručivanje medalja i pehara je u 17.30 časova.

Turnir će biti odigran po novom olimpijskom sistemu sa dva miks tima, juniorski i seniorski tim, muško - ženski par, ukupno pet partija, gde se svaka partija igra do tri seta, odnosno broji se svih 15 setova za ukupan rezultat, pri čemu poslednji poen je 11. poen u setu, dakle nema na razliku.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

BIO JE MILJENIK ŽENA: Gde je danas Nebojša Bakočević?
Poznati

0 0

BIO JE MILjENIK ŽENA: Gde je danas Nebojša Bakočević?

TOKOM osamdesetih i početkom devedesetih Nebojša Bakočević bio je omiljeni glumac svake žene, a onda se iznenada povukao iz javnosti. Nakon više manjih uloga, u "Bošku Buhi" je igrao Dragutina Miloševića Čikala, da tada je tumačio sve važnije i veće uloge. Među najzapaženijima su one u "Zaboravljenima", "Kako je propao rokenrol", "Crnom bombarderu"...

13. 12. 2025. u 08:15

KRIZA NA STAMFORD BRIDŽU: Čelsi u ozbiljnim problemima pred gostovanje jedne od najrazigranijih ekipa Premijer lige
Tip fudbal

0 1

KRIZA NA "STAMFORD BRIDžU": Čelsi u ozbiljnim problemima pred gostovanje jedne od najrazigranijih ekipa Premijer lige

Posle bolnog poraza u Bergamu i serije skromnih rezultata u Premijer ligi, Čelsi se vraća na „Stamford bridž“ sa jasnim ciljem, prekinuti loš niz i održati korak sa ekipama iz vrha. Međutim, protivnik koji dolazi u London je trenutno jedan od najneprijatnijih u prvenstvu, Everton Dejvida Mojesa koji na krilima četiri pobede u poslednjih pet kola dolazi u prestonicu.

13. 12. 2025. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OBELEŽIĆE 2026. GODINU: Ko pripada BETA generaciji?

OBELEŽIĆE 2026. GODINU: Ko pripada BETA generaciji?