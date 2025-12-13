Politika

TAČKASTI SOFTVER OGOLIO BLOKADERE! Okupilo se manje od 0,1 odsto građana Novog Sada (FOTO)

В.Н.

13. 12. 2025. u 15:46

TOTALNI debakl blokadera u Novom Sadu!

ТАЧКАСТИ СОФТВЕР ОГОЛИО БЛОКАДЕРЕ! Окупило се мање од 0,1 одсто грађана Новог Сада (ФОТО)

Foto: Novosti

Naime, na njihovoj današnjoj blokadi, još jednoj od mnogobrojnih pompezno najavljivanih kako to obično biva u blokaderskim redovima, još jednom od onih koje ničemu drugo ne služe osim maltretiranju poštenih i običnih građana, okupilo se manje od 0,1 odsto građana Novog Sada!

Dakle, u gradu od preko 400 hiljada ljudi, blokaderi danas ne mogu da okupe ni 350 ljudi.

Prošlo je vase orgijanje, dame i gospodo, dolazi vreme odgovornosti!

Pogledajte kako je ovo danas izgledalo:

Foto: Novosti

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 3

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

REGIONALNI ALGORITAM MRŽNJE: Vučić je kriv za sve!
Politika

0 27

REGIONALNI ALGORITAM MRŽNJE: Vučić je kriv za sve!

NA prvi pogled sve to može delovati smešno, gotovo tragikomično. Otvorite portale u regionu i steknete utisak da je Aleksandar Vučić kriv za sve što se loše desi u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, pa i šire. Za političke blokade, ulične incidente, tuče, saobraćajne nezgode, loše vremenske prilike, sportske poraze, pa čak i za odluke Pariza i Brisela. Kao da je reč o čoveku koji upravlja vremenom, sudbinama vlada i političkim kalendarima od Jadrana do Dunava.

13. 12. 2025. u 10:45

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?

DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?