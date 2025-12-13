TAČKASTI SOFTVER OGOLIO BLOKADERE! Okupilo se manje od 0,1 odsto građana Novog Sada (FOTO)

TOTALNI debakl blokadera u Novom Sadu!

Foto: Novosti

Naime, na njihovoj današnjoj blokadi, još jednoj od mnogobrojnih pompezno najavljivanih kako to obično biva u blokaderskim redovima, još jednom od onih koje ničemu drugo ne služe osim maltretiranju poštenih i običnih građana, okupilo se manje od 0,1 odsto građana Novog Sada!

Dakle, u gradu od preko 400 hiljada ljudi, blokaderi danas ne mogu da okupe ni 350 ljudi.

Prošlo je vase orgijanje, dame i gospodo, dolazi vreme odgovornosti!

Pogledajte kako je ovo danas izgledalo:

Foto: Novosti