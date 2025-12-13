TAČKASTI SOFTVER OGOLIO BLOKADERE! Okupilo se manje od 0,1 odsto građana Novog Sada (FOTO)
TOTALNI debakl blokadera u Novom Sadu!
Naime, na njihovoj današnjoj blokadi, još jednoj od mnogobrojnih pompezno najavljivanih kako to obično biva u blokaderskim redovima, još jednom od onih koje ničemu drugo ne služe osim maltretiranju poštenih i običnih građana, okupilo se manje od 0,1 odsto građana Novog Sada!
Dakle, u gradu od preko 400 hiljada ljudi, blokaderi danas ne mogu da okupe ni 350 ljudi.
Prošlo je vase orgijanje, dame i gospodo, dolazi vreme odgovornosti!
Pogledajte kako je ovo danas izgledalo:
Preporučujemo
POTPUNO PUKLI BLOKADERI U NOVOM SADU: Bogosavljević se ogradio od samoga sebe (FOTO)
13. 12. 2025. u 13:15
KUCANjE NA OTVORENA VRATA
12. 12. 2025. u 11:37
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
"STIGLI SRPSKI HULIGANI!" Austrijska policija plaši građane po ulicama Graca zbog navijača Zvezde
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč austrijska policija je uradila nešto nesvakidašnje.
11. 12. 2025. u 16:15
Komentari (0)