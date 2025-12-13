ISIS UDARA NA AMERIKANCE: Ubijena dva vojnika i prevodilac u sirijskom gradu Palmiri

DVA pripadnika američke vojske i jedan američki civil koji je radio kao prevodilac ubijeni su danas nakon što je u srijskom gradu Palmiri otvorena vatra na američke i sirijske snage tokom misije u centralnom delu Sirije, saopštili su američki vojni zvaničnici.

Foto: Profimedia

Portparol Pentagona Šon Parnel naveo je na mreži X da se napad dogodio tokom "sastanka sa ključnim lokalnim liderima", dodajući da su u incidentu ranjena još tri pripadnika američkih snaga, prenosi CBS News.

Prema njegovim rečima, misija je bila u okviru tekućih operacija protiv terorističke organizacije Islamske države (ISIS).

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da je napad bio rezultat zasede "usamljenog napadača ISIS-a" u Siriji i da je napadač ubijen.

Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je da su "partner­ske snage likvidirale napadača", poručivši da će SAD progoniti one koji napadaju američke državljane bilo gde u svetu.

Američki ambasador u Turskoj i specijalni izaslanik za Siriju Tom Barak osudio je, kako je naveo, "kukavičku terorističku zasedu", izražavajući saučešće porodicama stradalih i želju za brz oporavak ranjenim sirijskim vojnicima.

Kako pojašnjava CBS, Sjedinjene Američke Države imaju stotine vojnika raspoređenih u istočnoj Siriji u okviru međunarodne koalicije protiv ISIS-a.

Iako je ta organizacija poražena u Siriji 2019. godine, njene takozvane uspavane ćelije i dalje izvode napade.

Prema podacima Ujedinjenih nacija, ISIS i dalje raspolaže sa između 5.000 i 7.000 boraca u Siriji i Iraku.

(Tanjug)

