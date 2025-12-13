IZASLANIK SAD OTKRIO: Lukašenko daje korisne savete Trampu oko Ukrajine

PREDSEDNIK Belorusije Aleksandar Lukašenko daje dobre savete po pitanju Ukrajine, izjavio je novinarima specijalni izaslanik SAD za Belorusiju Džon Kol nakon dvodnevnih razgovora sa beloruskim predsednikom u Minsku, prenosi državna agencija „Belta“.

Foto: Profimedia/Sputnik/Viktor Toločko

-Razgovarao sam sa vašim predsednikom o raznim pitanjima. On nam pomaže, savetuje nas šta da radimo sa sukobom između Rusije i Ukrajine. To su dobri saveti, naveo je Kol.

Kako kaže, dugogodišnje prijateljstvo Lukašenka sa ruskim liderom Vladimirom Putinom pogoduje procesu rešavanja ukrajinskog pitanja.

-Vaš predsednik ima dugu istoriju odnosa sa predsednikom Putinom, ima mogućnost da ga savetuje. To je veoma korisno u ovoj situaciji. Oni su dugogodišnji prijatelji i dostigli su nivo odnosa koji je neophodan kako bi mogli da razgovaraju o takvim pitanjima. Naravno, predsednik Putin može neke savete prihvatiti, a druge ne. To je način da se olakša proces, istakao je specijalni izaslanik SAD.

NORMALIZACIJA ODNOSA VAŠINGTONA I MINSKA

On je takođe naveo da je sa beloruskim liderom razgovarao i o situaciji vezanoj za Venecuelu, ali i o načinima za normalizaciju odnosa između Vašingtona i Minska.

„Predsednik Lukašenko je pomenuo mnogo ljudi i mnogo stvari. Imali smo veoma dobar razgovor. Razgovarali smo o budućnosti. O tome kako da krenemo putem zbližavanja SAD i Belorusije, radi dalje normalizacije odnosa. To je naš cilj“, poručio je američki diplomata.

Odgovarajući na pitanje koji su to koraci koje treba preduzeti kako bi se odnosi između Vašingtona i Minska normalizovali, Kol se osvrnuo na sankcije.

-Upravo to, čime se sada već bavimo. Ukidamo sankcije, oslobađamo zatvorenike. U stalnom smo kontaktu jedni sa drugima, istakao je specijalni američki izaslanik.

U skladu sa uputstvima predsednika Trampa, Sjedinjene Američke Države ukidaju sankcije na kalijum, poručio je Kol.

Proces se odvija tako što se prelazi sa prvih „bebećih" koraka ka onim „samouverenijim", zaključio je Kol.

Američki predsednik Donald Tramp zvanično je imenovao Džona Kola za specijalnog izaslanika za Belorusiju početkom novembra ove godine.

Ranije danas, Lukašenko je pomilovao 123 osobe u okviru sporazuma sa Sjedinjenim Državama, objavljeno je na Telegram kanalu „Pul Pervogo“, koji je povezan sa njegovom pres službom. Takođe se ističe da je pomilovanje usledilo nakon što su SAD ukinule američke sankcije na beloruski kalijum.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć