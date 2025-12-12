POMOĆ GRAĐANIMA: Za energetsku efikasnost 16,4 miliona dinara

HRVATSKA se ozbiljno naoružava, čestitam im, ali je pitanje za šta se spremaju, posebno posle vojnog saveza sklopljenog sa Prištinom i Tiranom. Svi u okruženju su u NATO ili su na putu ka članstvu, ne postoji niko drugi osim Srbije i Austrije, koja je samo formalno vojnoneutralna. Ne verujem da se spremaju da napadnu Austriju. Ali, radićemo i mi na dodatnoj zaštiti i Srbija će tokom sledeće godine vratiti obavezu služenja vojnog roka u trajanju od 75 dana.