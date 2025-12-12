POMOĆ GRAĐANIMA: Za energetsku efikasnost 16,4 miliona dinara
POŽAREVAC – Graf Požarevac objavio je javni poziv za dodelu subvencija zbog sprovođenja mera energetske efikasnosti, u ukupnom iznosu od 16,4 miliona dinara.
Ova sredstva, koja obezbeđuju grad i država, namenjena su za zamenu stolarije, termičku izolaciju zidova i prostora ispod krova i za zamenu grejača kotlova ili peći na gas ili biomasu. Takođe, namenjena su i za ugradnju toplotnih pumpi, zamenu ili ugradnju nove cevne mreže grejnih tela i pratećeg pribora za ugradnju solarnih kolektora i panela.
