POMOĆ GRAĐANIMA: Za energetsku efikasnost 16,4 miliona dinara

Dušanka Novković

12. 12. 2025. u 11:11

POŽAREVAC – Graf Požarevac objavio je javni poziv za dodelu subvencija zbog sprovođenja mera energetske efikasnosti, u ukupnom iznosu od 16,4 miliona dinara.

Ova sredstva, koja obezbeđuju grad i država, namenjena su za zamenu stolarije, termičku izolaciju zidova i prostora ispod krova i za zamenu grejača kotlova ili peći na gas ili biomasu. Takođe, namenjena su i za ugradnju toplotnih pumpi, zamenu ili ugradnju nove cevne mreže grejnih tela i pratećeg pribora za ugradnju solarnih kolektora i panela.

