PRAZNIČNI DEKOR: Za montažu i demontažu dva miliona dinara

Dušanka Novković

12. 12. 2025. u 11:09

POŽAREVAC - Turistička organizacija Požarevca raspisala je javnu nabavku za montažu i kasniju demontažu novogodišnje ulične dekoracije.

D. Novković

Vrednost ove nabavke procenjena je na dva miliona dinara, bez uračunatog poreza. Među dekoracijom koju treba postaviti naći će se i jelka visoka 9,5 metara sa oko 700 kugli. Postavljanje i kasnije uklanjanje dekoracije obaviće se ne samo u Požarevcu, već i u obližnjem Kostolcu.

