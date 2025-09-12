Srbija

MEMORIJALNI TURNIR: U spomen na mladog košarkaša

Dušanka Novković

12. 09. 2025. u 10:22

POŽAREVAC - U subotu, 13. septembra, u Požarevcu se održava memorijalni turnir „Branislav Bane Jocić“, deveti po redu, u čast prerano preminulog košarkaša.

МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР: У спомен на младог кошаркаша

D.N.

Na ovom memorijalu učestvovaće timovi iz Smederske Palanke, Pančeva, Beograda i Požarevca. Turnir se igra u Sportskom centru „Požarevac“, a početak je zakazan za 9.30.

