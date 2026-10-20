Kako je danas Mihael Šumaher? Najnovije vesti su ohrabrujuće

Jedan od najvećih vozača u istoriji Formule 1, Mihael Šumaher osvojio je sedam titula svetskog šampiona. Nažalost, on se i dalje oporavlja od teških povreda zadobijenih u skijaškoj nesreći 29. decembra 2013. godine, nedugo nakon završetka karijere, ali najnovije vesti o ovom slučaju su ohrabrujuće i bude nadu milionima fanova legendarnog "Šumija".

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Više od decenije posle nesreće, Šumaherovo zdravstveno stanje ostaje jedna od najstrože čuvanih tajni u svetu Formule 1.

Njegova porodica i dalje štiti njegovu privatnost, iako je nedavno supruga Korina donekle otvorila dušu prilikom promocije dokjumentarnog filma „Šumaher '94: Rađanje legende“, ali najnoviji izveštaji ukazuju na ohrabrujuće znake u dugom procesu oporavka, što je ponovo probudilo nadu među navijačima širom sveta.

Šumaher je 29. decembra 2013. godine skijao sa svojim tada četrnaestogodišnjim sinom Mikom u Meribelu, u francuskim Alpima. Tokom skijanja van uređenih staza pao je i udario glavom o stenu.

Iako je nosio skijašku kacigu, zadobio je teške povrede glave. Lekari su ga potom uveli u veštački izazvanu komu zbog traumatske povrede mozga. Od tada je njegova porodica objavila veoma malo informacija o njegovom stanju, a u javnosti se nisu pojavljivale ni njegove fotografije.

Tokom 2024. godine nemački mediji objavili su da je Šumaher prisustvovao venčanju svoje ćerke Đine-Marije na Majorki u Španiji. Međutim, te tvrdnje odbačene su kao lažne vesti. Njegov nekadašnji timski kolega Džoni Herbert, koji je jedan od samo 20 ljudi u kontaktu sa Mihaelom, potvrdio je za te navode da u njima nema istine, a nijedna zvanična fotografija niti verodostojan dokaz nisu potvrdili Šumaherovo prisustvo.

Prema nedavnom pisanju britanskog Dejli mejla, Šumaher je ostvario značajan napredak.

Izvori bliski porodici navode da više nije prikovan za krevet, već koristi invalidska kolica i može da sedi uspravno, što mu omogućava veću samostalnost. Takođe, izveštaji govore da je "donekle svestan okoline" i da čak gleda trke Formule 1, a pre nešto više od godinu dana je čak, doduše uz pomoć supruge Korine, potpisao kacigu za dobrotvornu akciju Džekija Stjuarta, najstarijeg živog šampiona Formule 1.

Ukoliko su ovi navodi tačni, čak i ako zanemarimo laž o ćerkinom venčanju ipak je reč o značajnoj promeni u njegovom svakodnevnom životu, skoro 13 godina posle nesreće koja je šokirala sportski svet.