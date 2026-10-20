Fudbal

Marin pozvao zvezdaše da napune Marakanu: Kopenhagen pada uz pravu atmosferu!

Танјуг

20. 10. 2026. u 17:00

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TEHNIČKI direktor Crvene zvezde Marko Marin veruje da uz punu "Marakanu" i pravu zvezdašku energiju ekipa može da savlada Kopenhagen u četvrtak i stigne do nove evropske pobede.

Марин позвао звездаше да напуне Маракану: Копенхаген пада уз праву атмосферу!

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Crvenu zvezdu u četvrtak, 22. oktobra u 18 časova i 45 minuta očekuje duel sa danskim Kopenhagenom u okviru drugog kola Lige konferencije. Avgusta 2019. godine Zvezda je posle penala eliminisala Kopenhagen u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, a Marin je tad bio igrač Zvezde.

- Utakmice sa Kopenhagenom uvek nas podsete na gostovanje u Danskoj, koje nam je svima ostalo u sećanju. To je jedno lepo iskustvo koje se ne zaboravlja i zbog kojeg se svaki novi susret sa njima dočekuje sa posebnim emocijama. Bio je ogroman pritisak, ali smo od prvog minuta verovali da ćemo se plasirati u plej-of. Kod gola se otvorio prostor, poslao sam loptu Boaćiju na drugu stativu i on je to sjajno iskoristio - prisetio se Marin u izjvi za klupski sajt.

Nije zaboravio Marin detalje sa te utakmice. 

- Posle crvenog kartona Milunovića nije bilo lako, ali smo uspeli da obezbedimo jedanaesterce i na kraju u istorijskoj penal seriji slavimo. Posebne pohvale zaslužuje Borjan, koji je bio jedan od junaka utakmice. Sjajnim odbranama u penal seriji dao je veliki doprinos istorijskoj pobedi Zvezde. Takve utakmice se pamte celog života i najbolje pokazuju snagu Crvene zvezde - istakao je Marin.

Svestan je tehnički direktor kvaliteta narednog rivala.

- Kopenhagen je organizovan i stabilan klub sa velikim evropskim iskustvom, kao i redovan učesnik grupnih faza. Znamo kako igraju i svesni smo da nas čeka težak i zahtevan meč protiv kvalitetnog protivnika, ali verujemo da možemo da nametnemo ritam i ostvarimo dobar rezultat. U ovakvim utakmicama detalji odlučuju, zato je važno da budemo fokusirani tokom svih devedeset minuta - naveo je Marin.

Za kraj je imao i poruku za navijače.

- Znamo svi šta "Marakana" znači u evropskim okvirima i koliko je teško svakom protivniku kad kroči na naš stadion. Kao igrač sam doživeo tu neverovatnu energiju sa tribina koja vam daje snagu i kad deluje da je ponestalo, a danas sa ove pozicije vidim koliko našim momcima znači ta podrška. Navijači su naš dvanaesti igrač i prepoznaju svaki važan momenat. Pozivam sve zvezdaše da dođu 22. oktobra, da ispune tribine "Marakane" i naprave atmosferu kakvu samo oni umeju. Uz punu "Marakanu" i pravu zvezdašku energiju uveren sam da možemo do još jedne velike evropske pobede - zaključio je Marin.

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