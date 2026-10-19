Nastavljen loš niz: Miomir Kecmanović doživeo treći vezani poraz
KRAJ teniske sezone se bliži, a Miomir Kecmanović nije u dobroj formi.
Srbin je doživeo poraz na startu Astane od Džejmsa Dakvorta sa 6:4, 6:3. Ovo je bio treći vezani neuspeh 57. na ATP listi i to bez osvojenog seta.
Kecmanović je u prvom setu propustio veliku priliku. U petom gemu nije iskoristio dve brejk lopte. Ono što on nije uradio, jeste Australijanac u 10. gemu i tako je došao do prednosti.
U drugom delu meča, 73. teniser sveta je oduzeo servis Srbina. Uzvratio je Beograđanin u petom gemu, ali već u narednom je opet izgubio svoj servis. Dakvort je vođstvo sačuvao i trijumfovao je posle 70 minuta.
Australijanac će u drugom kolu Astane igrati protiv drugog nosioca, Italijana Lućijana Darderija.
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