Politika

KAO ŠVAJCARSKI SAT: Vučić najavio potpuno drugačiji rad vlade

V.N.

20. 10. 2026. u 17:03

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ALEKSANDAR Vučić izneo je na Informer televiziji svoj plan organizacije buduće vlade sa 12 ministara, prema kojem bi gotovo sva ministarstva bila smeštena u istoj zgradi. Naglasio je da od članova kabineta očekuje svakodnevni zajednički rad, potpunu posvećenost i strogu disciplinu, poručivši da niko neće moći da završi radni dan dok za to ne dobije odobrenje.

КАО ШВАЈЦАРСКИ САТ: Вучић најавио потпуно другачији рад владе

Foto: Printskrin Informer TV

 - Predsednik Vlade mora da bude svuda prisutan, u svakom selu, u svakom gradu. Predsednik Vlade mora da rešava te stvari. Mora da zove dnevno gradonačelnike, predsednike opština. Mora da radi. Da vodi. Kao švajcarski sat. A predsednik? To je ceremonijalno, deliš ordenje, praznici, venci. Sve sam to morao da radim. Sve sam to morao da radim. Ne smete svih 12 ministara u istu zgradu. Može samo Ministarstvo odbrane i Ministarstvo unutrašnjih poslova da budu u nekoj drugoj zgradi. Sve ostalo mora da bude u istoj zgradi. Radi se kao tim, po ceo dan. Nijedan ne može da izađe iz zgrade dok ja ne odobrim, dok ne kažem: sviđa ti se, sviđa. Ne sviđa ti se, ne sviđa. Bravo. Bravo. Ako sam ja tu, moraš i ti da budeš tu - rekao je Vučić.

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