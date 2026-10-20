KAO ŠVAJCARSKI SAT: Vučić najavio potpuno drugačiji rad vlade

ALEKSANDAR Vučić izneo je na Informer televiziji svoj plan organizacije buduće vlade sa 12 ministara, prema kojem bi gotovo sva ministarstva bila smeštena u istoj zgradi. Naglasio je da od članova kabineta očekuje svakodnevni zajednički rad, potpunu posvećenost i strogu disciplinu, poručivši da niko neće moći da završi radni dan dok za to ne dobije odobrenje.

Foto: Printskrin Informer TV

- Predsednik Vlade mora da bude svuda prisutan, u svakom selu, u svakom gradu. Predsednik Vlade mora da rešava te stvari. Mora da zove dnevno gradonačelnike, predsednike opština. Mora da radi. Da vodi. Kao švajcarski sat. A predsednik? To je ceremonijalno, deliš ordenje, praznici, venci. Sve sam to morao da radim. Sve sam to morao da radim. Ne smete svih 12 ministara u istu zgradu. Može samo Ministarstvo odbrane i Ministarstvo unutrašnjih poslova da budu u nekoj drugoj zgradi. Sve ostalo mora da bude u istoj zgradi. Radi se kao tim, po ceo dan. Nijedan ne može da izađe iz zgrade dok ja ne odobrim, dok ne kažem: sviđa ti se, sviđa. Ne sviđa ti se, ne sviđa. Bravo. Bravo. Ako sam ja tu, moraš i ti da budeš tu - rekao je Vučić.